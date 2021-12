Roberto Domínguez: "Dios nos dio la recompensa al final por estar luchando"

Chalatenango eliminó al campeón nacional, FAS en el estadio Quiteño luego de vencerlo en penales tras el empate a uno en los 90 reglamentarios.



El cuadro norteño no bajó los brazos en el juego de vuelta ante los tigrillos a pesar de estar abajo en el marcador tras un gol de Erivan Flores en el primer tiempo.



El jugador de los alacranes, Roberto Domínguez expresó su satisfacción al final del encuentro y le dio las gracias al creador por la clasificación."La palabra es fé. Dios nos dio la recompensa alfinal por estar luchando y ya en los penales Dios no nos iba a defraudar después de lo que sufrimos".



Desde el juego de ida que se llevó a cabo el pasado jueves, el equipo de Dowson Prado no le dio oportunidad a los santanecos a pesar de ser el patio feo de la serie para la mayoría de aficionados.



"Sabíamos que iba a ser una serie difícil, era FAS, es un equipo grande y ellos ante su gente no se querían quedar atrás, de todas maneras el partido estuvo bueno e interesante y logramos salir victoriosos. El hecho de clasificar en sí es una gran motivación. Somos un grupo que entre comillas la gente decía que era corto de plantel" opinó Domínguez.



El central de Chalatenango y de la selección nacional también habló sobre la ausencia de algunos jugadores pero que el trabajo del plantel se mantuvo a flote.



"Es importante que todos confiaron en el trabajo, incluso hicieron falta algunos jugadores, en todo el torneo fue así pero luchamos, ganamos y eso fue lo importante", agregó el jugador de Chalatenango.



Con la clasificación a semifinales, el equipo norteño vuelve a esta instancia luego de 13 años y la primera desde su regreso a primera división. La última vez que Chalatenango alcanzó la semifinales del fútbol salvadoreño fue en el Apertura 2008, cuando también alcanzó la final de aquel certamen.