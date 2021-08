Roberto Chen: "Sumamos ante un rival que es candidato al título"

Roberto Chen fue una de las figuras del clásico nacional entre Águila y FAS que terminó con empate a uno en el estadio Barraza.



El jugador canalero, adelantó al cuadro tigrillo a los 20 minutos del partido con un remate de cabeza luego de un tiro de esquina por el sector izquierdo.



A pesar de ponerse arriba en el marcador, Chen no pudo evitar el tanto emplumado por medio de Ventura.



"Me voy contento por anotar pero hay que corregir el tema de estar recibiendo gol cada partido", dijo Chen.



Aunque el equipo de Rodríguez no logró hilvanar su tercera victoria seguida, Chen valoró el punto ante un rival que cataloga como 'candidato al título'.



"El rival hay que respetarlo, en un rival candidato al título" comunicó el zaguero central.



Hay que mencionar que pese a que Águila dominó la pelota la mayor parte del tiempo, el campeón nacional generó ocasiones de gol para llevarse los tres pu tos de San Miguel.



"Me quedo con lo que hizo mi equipo. Nos supimos reponer en el segundo tiempo luego de que nos empataron rápido. Estuvimos bien parados atrás y generamos opciones de gol",



Por su parte el guardameta, Kevin Carabantes reconoció su error en el tanto emplumado de Lucas Ventura. "Por ahí tomé una mala decisión pero valoró mucho que fui fuerte mentalmente para sobreponerme y gracias a dios no perdimos".