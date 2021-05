Roberto Chen: "Pasamos con buena nota pero quedan 90 minutos"

FAS viene motivado por la ventaja que se obtuvo en el estadio Las Delicias, sin embargo, en el plantel santaneco aseguran que no hay nada definido y que el juego de vuelta será complicado ante los tecleños.



Al conjunto de Jorge Rodríguez le basta el empate para acceder a la final del 30 de mayo por la victoria que se consiguió a domicilio hace un par de días, mientras que a los tecleños solo les sirve una victoria para tener opciones de avanzar.



"Pasamos con buena nota pero quedan 90 minutos. Tenemos que tener la misma concentración y tenemos la ventaja que estaremos en casa con nuetra gente en nuestro estadio y encaminar el pase a la final", comentó Roberto Chen, defensor de FAS.



En el encuentro de ida, los tigrillos lograron una victoria en los últimos instantes con un gol de tiro libre de otro partido por parte de Dustin Corea. Roberto Chen indica que la vuelta será un juego que se va definir por detalles.



"Ellos van a venir a buscar el resultado. Estamos en casa, tenemos que hacer nuestro trabajo, no desesperarnos y tratar de hacer nuestro juego colectivo y estar bien concentrados porque va a ser un partido que se va definir en detalles. Esperamos estar a la altura y conseguir el resultado que nos lleve a la la anhelada final", opinó Roberto.



Hay que mencionar que desde hace una semana los equipos en contienda han tenido más tiempo de descanso ya que no se está jugando cadavtres días como se venía haciendo el último mes. Esto ha permitido a los semifinalistas abrecuperar algunos jugadores tocados de cara a la etapa crucial del campeonato.



"Para todos ha sido bueno trabajar la semana larga. Nos da tiempo de trabajar mejor, recuperanos de mejor manera. Por ahí recuperamos jugadores que vienen con lesiones y molestias. Creo que nos va ir bien pero no hay ventaja para los dos equipos. En ese sentido los dos estamos en la misma situación con los días de descanso", analizó el jugador panameño.



El partido de vuelta ante Santa Tecla está programado para este domingo a las 3:15 de la tarde. Se espera un lleno total en el estadio Oscar Quiteño por parte de la afición santaneca en busca del pase abuna nueva final luego de dos años de ausencia.



"Es una motivación grande, sabemos que el domingo va ser un estadio lleno. Esperemos que eso nos juegue a favor. Debemos saber llevar la presión, no dejarnos llevar por las emociones y si hacemos las cosas tendremos la recompensa", dijo Chen.