Roberto Chen: "Espero cerrar con broche de oro el domingo celebrando el título"

Roberto Chen, defensor panameño, es de los refuerzos que tuvo el FAS para este Clausura 2021 y se ha adaptado de la mejor manera posible. A las puertas de su primera final en la primera división salvadoreña, el zaguero reconoce que este tipo de partidos le motivan y ha venido a ganar.

Chen no esconde que desde su llegada al país siempre tuvo en mente jugar la final y tras un mal arranque, el equipo ha venido en alza.

"Uno comienza la temporada con la ilusión de llegar a este partido y gracias a Dios tenemos la dicha de estar aquí, hemos hecho las cosas bien a pesar de no arrancar de la mejor manera. Estoy contento, disfrutando de cada momento y trabajando para llegar lo mejor el domingo", dijo el zaguero.

Sobre el rival, el canalero reconoce que el Alianza tiene jugadores de gran calidad y que pueden definir partidos, pero también destaca que su equipo sabe adaptarse a las exigencias. Como muestra están los dos juegos en fase hexagonal entre albos y tigrillos con serie favorable a los santanecos, por lo que se enfoca más en las virtudes propias para salir a ganar.

"El Alianza es un gran equipo, si están en la final es porque han hecho las cosas bien, tienen grandes jugadores y tenemos la referencia de los últimos partidos que nos enfrentamos, nos fue bien pero una final es diferente, pero más que pensar en las virtudes del rival, pensamos en lo que podamos hacer nosotros. La consigna es tener la pelota", añadió el panameño.

"Me siento bien acá, ha sido mucho mejor la experiencia de lo que pensaba en un principio, he tenido la confianza de todo el grupo, de la institución. Cada partido me siento mejor, he agarrado ritmo de partido y espero cerrar con broche de oro el domingo celebrando el título, las finales no se juegan, se ganan", dijo Chen.

Por último, Chen destaca que este tipo de partidos son de mucho cuidado pues un error sale caro. Los detalles son vitales para salir con la corona. "Las finales se resuelven en detalles, la concentración será vital, manejar la presión y equivocarse menos, por ahí pasan las claves para que podamos ganar el domingo", finalizó.