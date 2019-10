Roberto Carlos sorprende con revelaciones de los "Galácticos" del Real Madrid

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos reveló detalles de su etapa como jugador del Real Madrid y hasta detalló algunos secretos del vestuario blanco.

El lateral zurdo no se guardó nada en la entrevista concedida a Vitor Baía para el Canal 11 de Portugal.

Roberto Carlos habló de la etapa de los "Galácticos", reveló algunas de las costumbres de los jugadores y la influencia que tuvieron en el cambio de algunos entrenadores en el Real Madrid.

Vanderlei Luxemburgo, Vicente del Bosque y José Antonio Camacho fueron algunos de los técnicos que dirigieron al brasileño.

"Antes de la cena teníamos la costumbre de tomar nuestra cerveza y nuestro vino. Encima de la mesa siempre había dos botellas de vino. Ronaldo y yo le dijimos: 'Profesor, la gente aquí tiene sus costumbres, lo vas a ver, pero intenta no cambiarlas. No quites las botellas de vino de la mesa y la cerveza antes de la cena porque si no vamos a tener problemas. ¿Qué hizo? Quitó primero las cervezas y luego las botellas de vino. Duró tres meses", dijo el brasileño sobre Luxemburgo.

También reveló este dato sobre Camacho: “Éramos siete... era un peligro en el vestuario, teníamos buena relación, menos con Camacho que aguantó diez días. Llegó al vestuario, saludó a todo el mundo, muy serio y con historia en el Real Madrid. Yo solo observaba a ver qué iba a decir. Dijo: ‘quiero a todo el mundo mañana a las 7.00 de la mañana’. Normalmente entrenábamos a las 10:30. Hablamos con él para intentar cambiar el horario, nosotros teníamos nuestras costumbres”.

Vicente del Bosque no podía faltar en esta conversación y deja entrever que era el preferido de la plantilla.

“Vicente del Bosque no era un entrenador. Era más un amigo. No necesitas reglas. El jugador sabe lo que tiene que hacer. Nos entendía perfectamente. Los entrenamientos de lunes y a veces los martes eran a las 17:00. No los ponía a las 11:00 porque casi nadie llegaba ", apuntó.