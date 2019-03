Roberto Carlos: "¿Neymar? Cualquier jugador del mundo quiere estar en el Madrid"

MADRID. Roberto Carlos, exfutbolista brasileño del Real Madrid, se refirió a las palabras del presidente del club, Florentino Pérez, en las que no quiso pronunciarse acerca de si ficharía a Neymar o a Kylian Mbappé.

Florentino manifestó que él se quedaría "con los dos".

"Si lo ha dicho el presidente... Quién soy yo para decir algo? Elegiría a los dos. A Neymar siempre le digo que soy su tío pero Mbappé es también un grandísimo jugador. Terminemos la temporada primero aquí y luego que decidan el míster y el presidente qué es mejor", dijo.

Preguntado sobre si Neymar querría vestir de blanco el que fuera lateral, que acudió a un evento que organizó el exjugador Esteban Granero, indicó: "Cualquier jugador del mundo quiere jugar aquí. Vamos poco a poco".

EL REGRESO DE ZIZOU

Asimismo analizó la vuelta al banquillo del francés Zinedine Zidane en detrimento de Santiago Solari: "Ha vuelto porque ama al club, lo ha dicho él. Está encantado de volver y nosotros más felices que él, seguro".

"No me gusta comparar. Lo primero agradecer a Solari todo el trabajo que ha hecho, algunas cosas salen bien y otras no. Ahora hay que desearle mucha suerte a Zidane aunque desearle suerte a alguien que lo ha ganado todo es complicado. Que siga amando a este club y trabajando como ha hecho la última temporada que estuvo. Nosotros encantados", manifestó.

Por otro lado no se pronunció en relación a si él podría ser su segundo en un futuro: "Estoy muy bien con el Castilla, con Manolo Díaz. Vamos terceros en la liga. Hay que aprender mucho primero abajo para ir luego al primer equipo".