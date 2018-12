Roberto Carlos Domínguez jugará en el FAS

El zaguero central Roberto Carlos Domínguez se convirtió desde este jueves en el segundo refuerzo de FAS para el Clausura 2019, así lo confirmaron el técnico del plantel asociado, Erick Dowson Prado y el propio jugador nacido hace 21 años en el cantón El Coyolito de Tejutla, Chalatenango.

"Tuvimos una reunión ayer luego del entreno de la mañana y se logró contratar a Roberto Carlos Domínguez, la dirigencia está haciendo su parte a fin de reforzar bien al equipo, con Domínguez se había entablado una comunicación desde hace dos semanas pero ha sido trabajo de la dirigencia de FAS, no me involucré mucho en la negociación porque ya lo tuve en FESA (2013) y sé de su capacidad", indicó el timonel capitalino del equipo santaneco.

Por su parte, Domínguez manifestó que "estoy feliz por llegar en uno de los (equipos) grandes del país y que siempre está buscando los primeros lugares y no peleando el descenso. Agradecido con la dirigencia de FAS por la confianza depositada en mí y al profesor (Erick) Dowson Prado por todo lo que ha estado haciendo. Voy de camino al entreno y vamos a trabajar", señaló el defensor nacional.

El jugador retorna al fútbol nacional luego por su paso con el Whitecaps de Vancouver de la MLS, en el cual no pudo debutar desde su llegada al equipo canadiense, en junio pasado.

"Todavía no he firmado mi contrato con FAS, la idea es hacerlo este día y por el tiempo que acordemos las dos partes, ya he hablé con Selbin (Díaz, dueño de sus papeles deportivos) y ya todo está arreglado. Aún no abandono mi idea de jugar fuera del país, las cosas no me salieron en la MLS pero eso no me quita mi deseo de jugar en otra liga", destacó el seleccionado nacional, que jugará en su tercer equipo en liga mayor tras su debut en el 2014 con Juventud Independiente y ganar dos coronas nacionales con Santa Tecla.

Con la llegada de Domínguez al equipo occidental ya son dos los refuerzos que FAS ha anunciado para el próximo torneo tras la presentación ayer del portero Héctor Ramírez procedente del campeón Santa Tecla, por lo que a criterio del técnico Prado se está completando los jugadores que él requiere para el cierre de la temporada.

"Vamos paso a paso, aún faltan por ahí un volante, dos extremos y un atacante nacional. Estamos evaluando el perfil de los dos extranjeros que faltan pero uno de ellos debe ser atacante", admitió el timonel nacional.