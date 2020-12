Robert Lewandowski gana el The Best de la FIFA

No hubo espacio para las sorpresas. Tal como se esperaba y a raíz de lo lógico, el polaco delantero del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, se llevó el título al The Best de la FIFA como el mejor jugador del año.

Y sin sorpresas porque el atacante se llevó todos los títulos hasta ahora posibles, sumando 34 goles en el torneo de liga y 15 en competición europea. Con 32 años fue el líder para su equipo que entre todos los títulos se llevó la Liga de Campeones de manera abrumadora y pasando encima de todos los equipos que se cruzaron a los alemanes

#TheBest | Robert Lewandowski se lleva el título a mejor jugador del año. pic.twitter.com/pqKjhrpD0f — EL GRÁFICO (@elgraficionado) December 17, 2020

Esta vez, Messi y Cristiano Ronaldo tuvieron que ver con agrado como otro colega se lleva el título que por años ha estado en disputado del argentino y el portugués.

Otras premiaciones

El gol del año fue para Son Heung-Min. El coreano se mandó una carrera de más de 60 metros para anotar el tanto del Tottenham y, ahora, llevarse el premio Puskás. Este fue el tanto anotado al West Ham:

Este fue el gol que le dio el premio a Son: pic.twitter.com/y6xOkXpwnG https://t.co/Mbgb1tiJHC — EL GRÁFICO (@elgraficionado) December 17, 2020

En el primer premio de la ceremonia, la francesa Sarah Bouhaddi gana el premio a la mejor guardameta del año. Mientras que en masculino, sin sorpresas, el alemán Manuel Neuer se llevó el galardón.

#TheBest | Sin sorpresas. Manuel Neuer se lleva el premio a portero del año.



Los detalles: https://t.co/TIU7COVYvf pic.twitter.com/C9Dl7ChN0Y — EL GRÁFICO (@elgraficionado) December 17, 2020

#TheBest | Sarah Bouhaddi gana el premio a la mejor guardameta del año.



Detalles: https://t.co/TIU7COVYvf pic.twitter.com/3qp1dIjFAq — EL GRÁFICO (@elgraficionado) December 17, 2020

En cuanto a los premios a mejores entrenadores, Sarina Wiegman se lleva el premio a mejor entrenadora del fútbol femenino. Mientras que en masculino el premio fue para Jurgen Klopp.