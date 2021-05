River Plate jugó con Enzo Pérez como portero en la Copa Libertadores

El brote de contagios de Covid-19 que afecta a gran parte del plantel de River, incluidos los cuatro arqueros de la lista de 32 jugadores que decidió entregar el club pese a que tenía habilitados 50 cupos, obligaron al DT Marcelo Gallardo a improvisar al que lleva los guantes este miércoles en el Monumental, ante Independiente Santa Fe, por la quinta fecha de la Copa Libertadores. Sin autorización de la Conmebol para sumar a mitad de camino a quienes no fueron considerados en tiempo y forma, el debate reglamentario y el sentido común quedaron en segundo plano, y Enzo Pérez terminó inicialmente debajo de los tres palos. En las redes, horas antes se mostró con una selfie sonriendo delante del buzo que tiene su apellido y número.

No estaban disponibles Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli. Tampoco Alan Díaz, que fue titular a último momento y la figura del equipo el domingo en la derrota por penales frente a Boca por la Copa de la Liga, o Agustín Gómez, por los que pidió la excepción la entidad millonaria. Entonces, River analizó las posibilidades que tenía en los únicos 11 jugadores que le quedan disponibles de la lista y probó a Pérez, que arrastra una distención muscular; Tomás Lecanda y Agustín Fontana.

En la entrada en calor, Pérez hizo movimientos prudentes y se mostró con un dedo vendado en la mano izquierda, pero sin el buzo ni los guantes, aunque recibía indicaciones específicas. Sí, el mediocampista de 1,77m fue el único que se movió dentro del área, devolviendo pases cortos tanto de derecha como de zurda. Tiene una muslera azul en su pierna derecha. El resto del equipo corrió a un costado e hizo ejercicios con pelota con mayor intensidad. Enzo volvió al vestuario antes que sus compañeros, ya ahí teniendo guantes en su mano derecha.

De hecho, durante el juego es posible hacer variantes entre los jugadores de campo, por lo que no llamará la atención si el buzo cambia de dueño en algún momento entre ellos, e incluso otro futbolista. Cada uno tiene su buzo, porque por los protocolos vigentes no pueden compartir ropa. El cerebro de River seguirá el juego detrás de sus compañeros.

¿Cuáles son las principales consignas que tenía “el arquero por un día”? Antes que nada, no salir en los centros. Después, no arriesgar nada, y eso incluye la indicación de que los defensores le deben pasar la pelota hacia atrás sólo a su mejor perfil. Y recordarles a todos, a los gritos y permanentemente, que no dejen patear a los rivales. Pérez se preparó contrarreloj recibiendo indicaciones por teléfono de los especialistas del puesto, además de nutrirse de videos.