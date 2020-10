Rivalidad en ascenso

Este domingo 11 por la tarde se jugará en el césped del estadio Cuscatlán el partido 37 de la historia entre las oncenas de Alianza y Santa Tecla, serie que inició en el Apertura 2012 con el ascenso del equipo periquito a la primera división, se sazona con aquel inolvidable 7-1 que Alianza les propinó a los verdiazules en el primer duelo de liga que jugaron en su torneo de debut en primera división y que tomó ese punto de cocción con las cinco finales consecutivas que jugaron entre el Apertura 2016 que ganaron los tecleños hasta el Apertura 2018, última corona nacional que alzaron los periquitos en primera división.

Esas cinco finales consecutivas entre elefantes y pericos que se jugaron en un período de dos años ha provocado una rivalidad entre ambos equipos que se sustentan en las 13 victorias que suman los tecleños contra 12 que han firmado los albos en 36 partidos oficiales en liga donde caben los 11 empates que han alcanzado en su historial tal como sucedió en su último duelo celebrado el 29 de febrero pasado en el estadio Las Delicias por la fecha 10 del torneo Clausura 2020 y que finalizó 1-1 con anotaciones del atacante occidental Aquiles Muñoz por los locales y del charrúa Maximiliano Freitas por los albos.

La rivalidad entre capitalinos y tecleños tomó su punto álgido el domingo 18 de diciembre del 2016 en la final del torneo Apertura de ese año cuando los tecleños, en un estadio pintado de blanco, derrotaron 2-3 al favorito Alianza para alzar su segunda corona nacional en su historia gracias al enorme aporte que brindó el ex mundialista uruguayo Washington Sebastián "el Loco" Abreu, contratación estrella no solamente de los tecleños, si no que fue la explosión mediática para la misma liga mayor.

En dicha final, Alexander Larín (hoy militando en Isidro Metapán) y Rodolfo Zelaya anotaron los goles capitalinos; mientras que Gerson Mayén (hoy en el Águila) y un doblete de cabeza del propio Abreu le dieron esa corona a los tecleños que pese a la presencia del gigantón charrúa en sus filas las apuestas señalaban como ganador a priori a los aliancistas.

Ese golpe psicológico en el plantel blanco fue el detonante para buscar la revancha y el fútbol se les concedió cinco meses después cuando en el Clausura 2017 se volvieron a ver las caras en la final del torneo Clausura 2017.

Pero ese domingo 21 de mayo del 2017 el buen fútbol de los tecleños los recompensó cuando al final alzaron su primer bicampeonato en el fútbol salvadoreño tras derrotar a los capitalinos de manera contundente, un inapelable 0-4 que fabricaron los mediocampistas Marlon Cornejo al 35', Gerson Mayén al 46' y William Canales al 83' y que fue remachado con el tanto del atacante uruguayo Carlos Bueno al 90'.

Final que fue sazonada con las expulsiones del aliancista Rodolfo Zelaya y del brasileño Ricardinho por los periquitos.

REACCIÓN BLANCA

Perder dos finales consecutivas ha sido para Alianza algo inédito en su historia en primera división desde 1959 y Santa Tecla se los provocó 58 años después de su primer partido de liga en la liga mayor, algo que para el aliancismo era inaceptable.

Fue así que para el Apertura 2017 los albos reforzaron su plantel con la llegada de los jugadores del Isidro Metapán: Rudy Clavel, Narciso Orellana y Marvin Monterroza, del aguilucho Henry Romero, del zaga Iván Mancía del propio Santa Tecla y de los tigrillos Rubén Marroquín y Jonathan Jiménez; todos ellos de la mano del unionense Jorge Humberto "Zarco" Rodríguez (ahora técnico de FAS) que llegaba del banquillo jaguar le brindó ese plus que Alianza necesitaba para romper de tajo esa leve paternidad que había establecido Santa Tecla contra el aliancismo y escribir un inédito título de liga de manera invicta.

Alianza llegó a la final del Apertura 2017 ante Santa Tecla con 26 partidos sin perder que se reflejaba en los 15 triunfos y 11 empates que había firmado en la liga.

Ese domingo 17 de diciembre Alianza borró toda humillación a manos de los periquitos al imponerse por 4-1 gracias al doblete de Fito Zelaya y el aporte de Marvin Monterroza y del paraguayo Gustavo Guerreño, otra de sus contrataciones estrella. El brasileño Ricardinho hizo honrosa la derrota anotando el único gol verdiazul.

Alianza repitió su dosis cinco meses después cuando en la final del torneo Clausura 2018 derrotaron a Santa Tecla por 1-0 con anotación del volante metapaneco, Marvin Wilfredo Monterroza el domingo 20 de mayo del 2018.

Dicha victoria provocaba el empate en títulos nacionales disputados entre elefantes y periquitos desde el Apertura 2016.

Esa rivalidad nacida a pura finales se rompió el domingo 16 de diciembre del 2018 cuando Alianza no pudo repetir la dosis en la final del Apertura 2018 y el fútbol le volvió a sonreír a los tecleños al ganar dicho duelo 1-2 con una enorme actuación del unionense Wilma Torres quien firmó doblete en dicha final, mientras que el gol blanco llevó la firma de Rodolfo Zelaya, villano al final de ese partido al perder un penal al minuto 69 de juego.

Fue el tercer título de liga que Santa Tecla lograba a costa de Alianza en cinco finales consecutivas que ha fortalecido y marcado esa rivalidad entre ambas oncenas, la misma que se verá este domingo 11 e n el mismo pasto de juego en que han celebrado esas cinco memorables finales consecutivas en nuestro balompié.