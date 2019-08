Rivaldo: "Si Neymar ficha por el Real Madrid no sería una traición"

Rivaldo, exjugador del FC Barcelona y Deportivo, entre otros, dejó claro que no vería como "una traición" el fichaje de Neymar por el Real Madrid.

"Si ficha por el Real Madrid yo no lo vería como una traición después de haber dejado el Barcelona para fichar por el PSG y ahora volar a Madrid. Eso no es dejar directamente a tu equipo para reforzar al eterno enemigo. No es traición para mí", aclaró el brasileño.

Sin embargo, los deseos de Rivaldo no van por el mismo camino: "Yo preferiría que fichara por el Barcelona y apuesto que si tiene la oportunidad de volver a un lugar donde ha sido feliz y donde conoce a la mayoría de sus compañeros, seguro que le encantaría. Pero claro, eso depende de la oferta que haga el Barcelona", agregó Rivaldo en una entrevista con Betfair.

"El PSG no va a aceptar una peor oferta del Barcelona por Neymar solo porque Neymar quiera irse allí. No van a perder dinero y, obvio, solo aceptarán la mejor oferta", puntualizó el campeón del mundo con Brasil.

Aún así, según el brasileño, en Madrid también "podría encontrar su fútbol". "Lo que está claro es que los dos grandes lo quieren y eso seguramente haga a Neymar estar más ansioso si cabe por dejar París", añadió.

En caso de que el extremo brasileño llegue al Real Madrid, han surgido los rumores de que peligraría el puesto para Vinícius Junior, aunque Rivaldo no lo ve así: "Cualquier jugador de su edad estaría encantado de aprender con Neymar o Hazard. Le podrían ayudar en su carrera", reflexionó.

"No tiene sentido que se plantee salir a otro club para jugar con más frecuencia. En su lugar, lo que tiene que hacer es continuar trabajando y aprendiendo cada día, esperar su oportunidad para demostrar que vale", detalló.

El embajador de Betfair también valoró la temporada que empieza el próximo viernes y señaló que el Barcelona debe "centrarse en la Liga de Campeones".

"Que quede claro que no quiero decir que deban renunciar a LaLiga y mandársela de regalo a sus rivales. No, lo que digo es que Ernesto Valverde debe dar más oportunidades a los suplentes y jóvenes de la Masía en algunos partidos de Liga y centrarse en triunfar en Champions", dijo.

"No veo como una catástrofe perder el título de Liga porque en los últimos años lo han dominado, pero sí han fallado en situaciones inesperadas en Champions y ahora deben prepararse para evitar algo así", precisó.

Para Rivaldo, el que tiene algo más que decir esta temporada es el Atlético de Madrid, que con el Barcelona "centrándose en la Champions" y el Real Madrid en "plena reconstrucción", el conjunto de Diego Pablo Simeone podría "tener una oportunidad de sorprender y ganar el título ligero".

"Yo lo tengo claro. El Atlético está al mismo nivel que Real Madrid y Barcelona. Al menos para mí. Se debe contar con el ejército de Simeone para todas las competiciones viendo su gran pretemporada. Arrancarán la Liga llenos de confianza", concluyó.