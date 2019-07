Rivaldo: "Hubo dos penaltis a favor de los argentinos en los que el VAR no quiso actuar"

Rivaldo, exjugador brasileño del Barcelona y embajador de Betfair, reconoció que la selección de Argentina "tiene motivos para quejarse" del arbitraje que sufrió en las semifinales de la Copa América frente a Brasil el pasado miércoles.



Pese a haber defendido los colores de la Canarinha, incluso habiendo ganado un Mundial en el 2002, el exfutbolista cree que la albiceleste salió perjudicada frente al combinado de Tite.



"Claro que Argentina tiene razones para quejarse. Brasil tiene mejor equipo que Argentina ahora mismo y seguramente los de Tite habrían ganado sin estos errores, pero hubo dos penaltis a favor de los argentinos en los que el VAR no quiso actuar", dijo Rivaldo en declaraciones a Betfair.



"Lo llevo diciendo hace mucho tiempo: no creo en el VAR. Perjudica al fútbol con tanto parón y sólo beneficia a los árbitros, que ahora se quitan de en medio la responsabilidad y delegan todo el peso del partido en el VAR", dijo Rivaldo.



El Balón de Oro en 1999 cree que la aplicación del VAR es más perjudicial incluso en Sudamérica que en Europa. "Si en Europa ya causa caos en sus competiciones, es normal que también los haya en Sudamérica e incluso con más frecuencia", denunció.



El exjugador del Barcelona cree que Lionel Messi ya tendría títulos con su selección si hubiera coincidido con otra generación histórica de Argentina.



"Antes Argentina era un equipazo con un montón de jugadores increíbles. Pero ahora sólo está Messi, así que los rivales saben que con frenarle a él lo tienen todo casi resuelto. Si Messi hubiera coincidido con otra generación, seguro que ya habría ganado algo", se atrevió a pronosticar el ex 10 brasileño.



"La final contra Perú será mucho más complicada que lo que invita a pensar el 5-0 de la fase de grupos. Será un duelo distinto y si se gana sin Neymar será una muestra del gran potencial de Brasil", concluyó