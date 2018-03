Riquelme lanza críticas a jugadores por uso de las redes sociales

El ídolo, ex jugador e insignia de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, deportivamente conocido como Riquelme, lanzó algunas duras críticas a la actual generación de futbolistas al asegurar en una entrevista televisiva que “la época dorada” del fútbol se terminó ya que hoy en día los jugadores se preocupan más por subir lo que hacen en sus redes sociales que concentrarse y pensar de lleno en su carrera futbolística.

“En la época que jugábamos nosotros, amábamos jugar al fútbol. En mi época no nos interesaba mucho 'la play', no teníamos las redes sociales, no nos interesaba que paseábamos con el perro o que si bailábamos después de un partido”, expresó el ex jugador argentino.

”Ahora me sorprende que hasta ponen (los jugadores) 'Me voy a dormir la siesta o me acabo de levantar de la siesta. ¿Qué es esto? Nadie pone nada de fútbol. Un jugador ni en pedo va a poner un partido de la Champions League o un partido del nacional B (segunda división)”, aseguró.

El ex jugador argentino concluyó estar satisfecho ya que según él vivió la “época dorada” en la que sí se amaba de verdad la práctica del balompié.

“Todo esto es nuevo, menos mal yo sí viví la época dorada del fútbol en la que en realidad se amaba esto”, concluyó.