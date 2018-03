Rio Ferdinand cayó en el alcohol después de la muerte de su esposa

La muerte de su esposa ha sido un duro golpe para Rio Ferdinand, exjugador de la selección inglesa y de equipos como el Manchester United. Él mismo reveló que vivió una crisis después que ella muriera, en mayor de 2015.

Ya casi se cumplen dos años de la muerte de Rebecca y Ferdinand no lo supera emocionalmente. A sus 38 años está haciendo el papel de madre y padre para cuidar a sus tres hijos, lo que le ha llevado incluso a momentos de depresión y de problemas con el alcohol.

"Nadie está preparado para una pérdida como esta. Ella me dijo antes de irse que sería un papá y mamá magnífico para los niños. Yo nunca pensé que fuera a pasar. Ella se marchó 10 semanas después que le diagnosticaron cáncer", cuenta con dolor, en una entrevista que ya está dando la vuelta al mundo.

Tan duro es lo que está pasando Ferdinand que aún no se quita el anillo de bodas para dar paso a una nueva etapa de su vida junto a sus hijos.

VICIOS

Semanas después que la esposa falleciera, Ferdinand cayó en el vicio del alcohol. El exjugador, después de dormir a sus hijos, se iba a tomar todas las noches.

"Al principio bebía mucho todas las noches después de acostar a los niños. Hasta que un día desperté y no era capaz de llevarlos al colegio. Hasta tuve un accidente de coche. me di cuenta de que no podía seguir así. sufrí ataques de pánico", detalló Ferdinand.

Ferdinand tuvo contratos millonarios como jugador, pero nada de eso sirvió para contener la enfermedad de Rebecca. Incluso reveló que pensó en suicidarse.

Por eso se metió a un grupo de padres que han pasado la misma situación y eso le ayudó a cambiar su mentalidad. "Da todos tus sentimientos a esa persona, hazles saber que los amas y espero que te den un retorno sobre eso", recomienda.