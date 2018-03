Richard Menjívar recauda fondos para tratamiento de un familiar

Unas fotos del evento de hoy. Gracias todos por el apoyo. La próxima semana estaré rifando una camisa de fútbol mía a los que donen a esta causa. #UnidosPorAtilio @unidosporatilio! And big thanks to @djeddieone for stopping by. We really appreciate it!

A post shared by Richard Menjivar (@rmenjivar5) on Feb 11, 2018 at 7:16pm PST