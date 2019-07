Richard Menjívar: "En Águila creen en mi fútbol"

Armado de congruencia, el volante salvadoreño Richard Menjívar indicó que desde este lunes, cuando se incorpore a las filas de Águila, comenzará buscar un puesto en la titular de Carlos Romero.

Aclaró que en el último año estuvo trabajando en un equipo semiprofesional de Los Ángeles. Cree que en lo físico está al día y dependerá del estratega si puede ser titular desde un inicio.

A escala profesional, este mediocampista estuvo en 2017 con el Cosmos de la extinta NASL. Pero el timonel venezolano Giovanni Savarese no le dio mayor oportunidad al cuscatleco. Luego recaló en el Penn FC de la USL.

¿Cómo se siente a su llegada a Águila?

Llego con muchas aspiraciones de hacer las cosas bien y tratar de ganar otro campeonato. Águila me ha dado la oportunidad y agradezco la confianza en mí. Trataré de dar lo mejor para ayudarle al equipo, que sé que es un equipo con mucha historia en El Salvador.

En el torneo pasado, Aguila estuvo 13 juegos sin perder. Benji (Villalobos) pasó muchos minutos sin que le anotaran goles. Espero ayudar al equipo, es un equipo campeón.

¿Cómo presagiaría esta primera experiencia de su carrera en el fútbol nacional?

Yo tengo muchas ilusiones por esta primera vez en el fútbol salvadoreño y también aspiraciones. Debo esforzarme para dar mi 100 por ciento, mi meta es aprovechar todos los minutos que me dé el profesor. Creo que sería lindo poder ganar en dos temporadas seguidas, esa es mi ilusión.

¿Ya habló con el técnico Carlos Romero sobre lo que él pretende de usted en la cancha?

Aún no. Pero no pasa nada. Vamos a hablar cuando llegue al país.

¿Estuvo en activo hasta la fecha o dejó de jugar por algún largo periodo?

No. Estuve entrenando y jugando con un equipo semiprofesional en Los Ángeles y acá me he estado manteniendo por mi cuenta.

¿No ha perdido mucho en lo físico, entonces?

Jugué algunos partidos con ese equipo semiprofesional. Dependerá de cómo me mire el técnico para poder jugar de una vez a mi llegada. Yo estoy listo para lo que él requiera.

¿Qué pasó en su caso en aquel Cosmos de 2017, dirigido por Savarese, en el que solo tuvo minutos Andrés Flores, que ahora juega en el Timbers Portland, de la MLS?

Lamentablemente, en ese año hubo mucha competición y el profesor Savarese no confiaba en mí. Teníamos en mi posición a dos jugadores que venían de primera división de España y a un venezolano, que jugó en la selección de su país y MLS. Lastimosamente, el profesor Savarese no creyó en mi fútbol, pero yo siempre trabajé igual. Creo que pese a que no jugué muchos minutos en el equipo siempre mantuve mi fútbol. Ese no fue mi año, pero no pasa nada. Yo sigo igual.

A la selección no va desde 2017. ¿Ha estado pendiente del trabajo de la Azul?

Como cada salvadoreño he estado siguiendo la selección. Vi los juegos de Copa Oro de este año. Intenté ir a Los Ángeles pare verla ante Honduras, pero ese día mi esposa trabajó de noche y no quería ir sin ella. Me tocó ver los partidos por televisión. Pero sí he estado pendiente, ahora mi meta es ganarme un puesto en Águila, tratar de ayudar al equipo a ganar partidos. Esa es mi única meta ahora. En Aguila creen en mi fútbol y quiero ayudarle al equipo a ganar otro campeonato.

Hablemos de lo académico. ¿Terminó su carrera universitaria?

No me ha quedado chance, lastimosamente. Mis padres y mis hermanas siempre me están exigiendo que termine, pero es algo difícil. No he encontrado una escuela en la que pueda terminar los estudios. Pero tengo la meta de que cuando termine de jugar fútbol, espero terminar la carrera.