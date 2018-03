Richard Dixon revela que en Águila quisieron cambiarle su contrato

El zaguero panameño Richard Dixon acudirá el próximo martes a la audiencia conciliatoria con la dirigencia del Águila. Pedirá que le cancelen en un solo pago los cuatro meses de salario que le adeudan.

El canalero indicó que el dirigente emplumado, Pedro Arieta Vega, lo quería obligar a firmar un contrato por seis meses cuando antes firmó otro por dos años. Dixon indicó que no quiere caer en irregularidades desde lo contractual.

¿Puede confirmar que demandó al Águila ante la FESFUT por incumplimiento de contrato por cuatro meses?

Sí. Lo hice hace un buen rato, hace un mes. Me deben cuatro meses y voy ya para el quinto. Desde que llegué no recibo salario.

¿Buscó asesoría legar para poder hacer este trámite?

Totalmente. Como todo un obrero he pedido en la demanda que se me paguen esos cuatro meses de salario.

¿Buscó a los directivos de Águila antes de tomar la decisión de demandar?

Yo tuve dos reuniones, pero en las dos reuniones no concretamos nada. Lo de ellos fue que yo firmara otro contrato, pero ahora por seis meses y deshacer el de dos años que tengo actualmente. Pero yo no puedo firmar ahora por seis meses si tengo dos años de contrato.

Me han puesto como el malo hasta en Panamá. Han dicho que me ofrecieron dos meses de salario y eso es mentira, nunca lo hicieron.

La historia fue esta. Ellos, casualmente Pedro Arieta (padre), se reunieron conmigo. Me pidió que redujera a seis meses el contrato por dos años que ahora tengo con el club hasta diciembre de este año. Yo no puedo hacer eso. Luego vino la amenaza de que no me iba a pagar hasta que tuviera la plata. Me dijo que me daba la plata si le firmaba el contrato por seis meses. Eso fue el primer día.

¿Y qué viene ahora?

Es que yo no le voy a firmar ese contrato por los seis meses, porque yo tengo uno por dos años que ya está firmado. No se puede firmar un contrato encima del otro. Eso se ve mal. No se puede hacer en ningún lado.

¿Cómo han sido estos días que ha pasado sin salario?

Esta es una parte difícil. Ha habido compañeros que me han dado la mano y he salido hacia adelante. Yo vivo del fútbol. Ahora mi mente está en volver a la selección de Panamá. He estado en varias convocatorias. He estado en las primeras dos convocatorias de esta hexagonal. Yo preferí quedarme en Águila porque ya se habían cerrado contratos en otras partes.

Yo he estado en otros países. Solo tuve un tropiezo con Chalatenango. En adelante empezaron a ver todos mis errores. No he faltado a ningún entreno. Otro en mi lugar se iba, pero yo estoy acá para entrenar con toda la motivación.

Me han pasado muchas cosas. Cuando me dijeron que estaba fuera de Águila, me golpearon duro en redes sociales. Pero eso ha servido para hacerme más fuerte. Yo sé que Dios me va a premiar con estar en la final.

El próximo martes 14 de noviembre es la audiencia conciliatoria con Águila...

Exactamente. Voy a pedir que me paguen todo de una vez (cuatro meses de salario). Yo no quiero doblar mi codo, quiero que me paguen un solo sueldo. Fue muy difícil para mí todo lo que pasé en estos cuatro meses. Mi familia necesita mucho de mí. ¿Te crees que yo les puede perdonar esto?