Richard Dixon: “Soy un buen defensa central”

En el último juego, contra Chalatenango, el zaguero panameño, Richard Dixon, no pudo despejar un balón suelto en el área y la dejó para que el rival marcara el tanto del triunfo por 3-2.Después de eso, la zaga del equipo migueleño ha sido criticada, sobre todo por las facilidades que ha dado a los adversarios para que le conviertan.Ante eso, el zaguero canalero pone la cara ante las críticas."Esa jugada de Chalatenango es primera vez que pasa en mi carrera. Tuve buena recepción en el balón, pero cuando iba a despejar, la toque con la punta del pie derecho y se me quedó la de apoyo. Pero eso le pasa a cualquier central. Solamente es de calcular y seguir trabajando. Sé que lo voy a hacer de buena manera, soy un buen defensa central", apuntó el zaguero panameño.Dixon no se desespera en las filas emplumadas. Asegura que aún es temprano en la competencia."En la carrera de un futbolista siempre hay una alta y una baja. Pero apenas van dos partidos. Uno tiene que tener ese proceso de adaptación a un sistema de juego en otro país", apuntó el jugador canalero.Por ahora, el panameño ha sido titular en los dos juegos del Apertura disputados hasta ahora y en los dos compromisos de Liga de CONCACAF ante Estelí de Nicaragua. Llegó a las filas del equipo migueleño tras la salida del zaguero salvadoreño Henry Romero.