Richard Dixon: “En ningún lugar me había pasado lo que me pasó en Águila”

Richard Dixon fue recomendado a la dirigencia de Águila por el técnico colombiano Hernán Darío "el Bolillo" Gómez, quien actualmente está a cargo de la selección mayor de Panamá. Llegaba con un buen perfil,pero en los primeros partidos, las cosas no salieron bien para el canalero.

Muchos le achacaron varios errores en goles que se tradujeron en derrotas para los emplumados. Cuando llegó el técnico Osvaldo Escudero lo sacaron del plantel y todo parecía indicar que su destino estaba lejos del nido. Pero volvió y esto es lo que opina de la nueva oportunidad que recibe.

¿Cómo tomó la decisión del cuerpo técnico del Águila, que primero lo descartó y ahora lo vuelve a meter en el plantel?

Yo seguí trabajando igual, porque este es mi trabajo. Soy un jugador disciplinado. Este es mi deporte, el que más me encanta y es mi trabajo. Me sorprendieron con la decisión de que me iba a quedar en el equipo, aunque yo nunca bajé la cabeza. Siempre tuve mente positiva. Se iban a cerrar los libros de pases, pero yo tuve otra oportunidad. Me habían salido equipos en Costa Rica, pero uno tiene que ser persistente en esta vida. Yo estaba preocupado por estar inactivo. Tuve una nueva oportunidad y ahora me toca aprovecharla.

Dice que lo sorprendió la noticia de que debía seguir en Águila...

Realmente sí. Era definitivo que yo tenía que salir. No sé si el técnico o la dirigencia tomó la decisión de que yo debía seguir en el club. Ahora tomo mi nueva faena para tratar de hacer las cosas súper bien. Toca seguir disciplinado.

¿Qué cree que afectó para que el técnico, Osvaldo Escudero, lo haya dejado al margen por algunas jornadas?

No falló nada. No entendí que fue lo que pasó. He estado en varios países de América y no me había pasado esto. En tres partidos no puedes señalar a un jugador. Si hubieran sido unos diez partidos, ya son otros 500 pesos.

¿Es complicado adaptarse al fútbol salvadoreño?

Realmente es difícil, pero yo me he acoplado. En tres juegos tu no puedes evaluar a un jugador. En todos los países el fútbol es diferente, pero en todos los países es el mismo balón. Acá he visto que se juega como una especie de Futsal (futbol sala).

Cuando estaba descartado por Escudero se dijo que iría al Olimpia de Honduras, ¿por qué no lo hizo?

Es lo que quiero explicar. No solo era Olimpia, también había otros clubes. No se concretó lo de Olimpia por la plata. Uno tiene que estar paciente y tranquilo. Esperé a que me soltaran de parte de Águila, pero no se pudo concretar.

¿Habló con Hernán Gómez cuando usted fue descartado?

Fue el primero que me habló para preguntarme por qué había bajado en mi rendimiento. Pero yo le dije que no había bajado mi rendimiento. Lo que pasa es que a veces el fútbol no te da el momento. Ahora el equipo de Águila está carburando nuevamente y hay que aprovechar eso.

¿Es primera vez en su carrera que quedaba fuera de un equipo, aunque sea solo por algunas fechas, por el tema del rendimiento?

Sí, es primera vez. Jugué en varios países y en los que he estado he salido como una de las figuras de la liga. En Costa Rica fui la figura del Limón. Fui capitán por seis meses. Fui nombrado como uno de los extranjeros mejores en la liga de Costa Rica. En Honduras jugué finales; en Panamá he sido ocho veces campeón. Son cosas que pasan en la vida. Pero no todo es perfecto en la vida. Tengo que hacer mi trabajo.

¿Espera cumplir sus dos años de contrato en Águila o se irá al cierre de este certamen?

Veremos qué pasa en diciembre cuando termine el torneo. Yo espero terminar de la mejor manera. Yo tengo un contrato por dos años. No sé, también, que decisión va a tomar la junta directiva, si seguir o no.

¿Cuánta paciencia tuvo para manejar esto de ser descartado y que el técnico no contará más con usted ?

Mucha. Lo que pasa es que está de por medio mi familia, mis hijos. Todo los días me hablan. Yo estoy solo en este país. Lo que me pasó es un balde de agua fría. Cualquier otro en mi lugar tomaba sus maletas y se iba. Pero yo fui paciente, fue lo que me enseñó mi madre y en mi país. Ahora me queda seguir trabajando con este grupo, que es muy bello. Lo que me pasó fue duro. Me gustaría llevarme el campeonato. Cuando leí en el períodico que no me querían, me pregunté qué era esto. Pregunté a Dios qué estaba pasando. Luego entré por algunos minutos en el juego contra Audaz y luego contra Limeño lo hice como titular. Gracias a Dios fue un buen partido. Ahora se viene el juego contra Alianza, ese juego que es, como decimos en Panamá, donde se separan los niños de los hombres. Es un juego para ver el temple que tiene uno.