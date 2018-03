Ricardo Padilla: “Joma no ha confirmado nada sobre uniforme de Águila”

En las últimas horas, circularon en redes sociales los estilos de los que podrían ser los nuevos uniformes de Águila de la marca Joma para el Apertura 2017. Sin embargo, Ricardo Padilla (hijo), gerente general de Jaguar Sportic, empresa que distribuye la marca Joma para El Salvador, aseguró que ni en su empresa saben cuál será la indumentaria para el próximo torneo."Esos diseños se anuncian una semana antes (de inicio de torneo). No sé quién ha sacado esa información en redes sociales. No son esos diseños, porque a mí no me han confirmado nada de parte de Joma. No sé quien puso esa publicación, no sé bajo qué créditos. Una persona inescrupulosa puso eso en redes sociales", apuntó Padilla.De parte de la dirigencia de Águiila, ningún directivo ha sentado la posición del equipo, debido a que se encuentran en Miami para el sorteo de la CONCACAF Liga de Campeones.