Ricardo Montoya: "La victoria nos quita presión"

El Chalatenango por fin volvió a saborear una victoria en el torneo Clausura 2021. Lo hizo frente a Santa Tecla, en su cancha y en la última jornada de la primera vuelta.

Al respeto, el técnico de los norteños, Ricardo Montoya, aseguró que el resultado positivo le quita presión al grupo y facilitará el trabajo para encarar de mejor manera el inicio de la fase de hexagonal.

"El triunfo siempre es bueno, no por lo que viene, sino porque te permite corregir con más tranquilidad, no es para que el jugador se relaje, pero si quita un poco de presión, porque nosotros veníamos de una racha de no ganar", dijo el estratega costarricense.

Montoya rescató que sus jugadores lograron manejar bien el partido, aspecto que estaba en deuda durante los partidos.

"Volvimos a encontrar la victoria, hoy manejamos muy bien el partido era algo que también teníamos déficit, hoy las manejamos mejor y creo que ya son menos los errores por corregir", agregó.

No obstante, el DT del equipo norteño señaló que aún falta por mejorar el aspecto de la contundencia y efectividad en el equipo. Dijo que si no se resuelve eso, la siguiente fase será difícil para el equipo morado.

"Si nosotros no empezamos a mejorar ese aspecto de definición y no estoy diciendo que de las cinco que tengamos vamos a meter las cinco, sino meter dos o tres, entonces esa fase se nos hará más pesada", dijo.

Finalizó respondiendo a los señalamientos del estado de la cancha del Gregorio

"En la línea de la efectividad seguimos en déficit, este partido fue para mí de un 2-0, 3-0, lo manejamos del principio a fin, no terminamos sufriendo, pero sí pidiendo la hora", agregó. Martínez. "Si esta cancha no está para jugar, entonces la mitad de las canchas de El Salvador tampoco, me parece que solo la cancha de ellos estará para jugar. Vamos hacer todas las canchas artificiales a ver como nos va", concluyó.