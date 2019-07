Ricardo Guevara, a la espera de confirmación para operarse

El delantero de Club Deportivo FAS, Ricardo Guevara, está a la espera de confirmación de diagnóstico por una posible rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha, lo que lo haría someterse a una operación que pone en vilo su participación en el Apertura 2019.

Al respecto, el representante de los tigrillos, Fredy Vega, indicó este miércoles que aún esperan el parte médico, aunque anteriormente ya se le había realizado una resonancia al jugador, en donde se le detectó la lesión.

“Estamos esperando eso (el diagnóstico final), no se sabe todavía. El médico no nos ha dicho y por eso no hemos dado ningún boletín. Mañana (jueves), si todo sale como se piensa, lo comunicaremos oficialmente (la baja de Guevara)”, señaló el administrativo fasista.

Luego dijo que “no podemos oficializarlo aún, pero es un 98 por ciento (seguro) que será así (el diagnóstico de rotura de ligamento), pero yo no soy médico”.

Sobre si buscarán una alternativa en la delantera tigrilla ante la baja de Guevara, Vega afirmó que “lo que pasa es que tenemos varios delanteros. Está (Jeison) Quiñónez, (Bryan) Gil, Bryan Paz, (Kevin) Román… Hay jugadores y solo van a entrar dos (como titulares)”.

Asimismo, puntualizó que “yo soy de la opinión de lo que nos quedemos con los que están y delantero es lo que más cuesta hallar. Mejor que los jóvenes jueguen y peleen un puesto”.

PENDIENTES DE “EL GUILLE”

Por otro lado, el representante de los santanecos ante la Liga dijo que todavía no se han reunido con el cuerpo técnico para analizar la posible contratación de un cuarto extranjero en caso que el argentino Guillermo Stradella se nacionalice.

“No nos hemos reunido todavía, aún estamos pendientes con eso. Ya el equipo está armado, tenemos 20 jugadores. El equipo ya está registrado y esperaremos que lo de (Guillermo) Stradella se haga efectivo (nacionalización). Se espera que mañana (jueves) se haga la votación (en Asamblea Legislativa), no podemos dar el siguiente paso si no se ha hecho la votación. La idea es que juegue como nacional”, concluyó.