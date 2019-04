Ricardo Guevara: "He tomado esa confianza a través de los goles"

Ricardo Guevara vive los mejores días en su carrera. Tiene siete goles en su cuenta personal y el sábado, ante Sonsonate, marcó el primer triplete de su carrera. Cree que se nadie le ha regalado nada de lo que ha conseguido hasta este momento en las filas de Águila.

Con los siete goles que tiene ahora confía en poder superar al cafetero Bladimir Díaz, de Alianza, quien tiene 12 anotaciones y es dueño del liderato del Hombre Gol.

Ha marcado goles para aumentar su cuenta personal, pero también para que Águila sume puntos y se ponga cada vez más cerca del liderato...

Las valoraciores son muy positivas. Han sido goles importantes y algunos marcados sobre la hora. Algunos de esos goles nos han permitido entrar en la pelea por el liderato. En lo personal estamos contentos, porque voy sumando. Creo que estoy en la pelea del campeón goleador. Como delantero, me siento contento de poder convertir, de ayudarle al equipo.

Ser titular es algo que le costó en Águila. Pero ya suma dos juegos al hilo en los que ha salido como titular. Se lo ha ganado con goles...

Por ahí se manejaba que podría entrar como sustituto o a veces salir como titular. Pero creo que en ese tema es más valoración del cuerpo técnico. En lo personal, siempre he estado preparado para poder jugar, salvo en unos partidos en los que no he podido estar por algunos problemas físicos. Creo que ahora que he tomado esa confianza a través de los goles, de los minutos que he podido disputar, me siento cada vez mejor y pienso seguir en esa linea, no soltar la titularidad.

Se tuvo que ganar con goles ese espacio...

Qué bueno que ha sido así. En el fútbol, nadie le regala nada a nadie. A través de los goles convertidos he ido teniendo más oportunidades, más minutos de juego y qué bueno que los he sabido aprovechar. Ha sido en Águila en donde me he sentido mejor. Me he ganado la continuidad. Uno, como delantero, siempre está compitiendo por el puesto con jugadores extranjeros. Por ahí, uno tiene una lve desventaja. Pero igual, eso le ayuda a uno para el crecimiento.

¿Ante Sonsonate, el sábado, fue su primer triplete?

Sí. Solo había marcado doblete con Alianza. Este es mi primer triplete en primera división. Estoy muy contento por la forma en que se dio, con una victoria contundente en casa (5-0). Con esto uno se llena de satisfacción de que está cumpliendo con el objetivo.

¿Qué le estaba haciendo falta para poder estar en la titular?

Creo que más pasaba por el tema de confianza, para tener esa continuidad en el equipo. Siempre me sentido preparado para jugar. Qué bueno que ahora que he tenido continuidad la estoy aprovechando.