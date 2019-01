Ricardo Ferreira se desahoga tras su gol ante Santa Tecla

Ricardo Ferreira anotó su primer gol en su debut con el Isidro Metapán y lo hizo precisamente ante su exequipo, el Santa Tecla. El brasileño celebró con euforia su tanto, al 54', que ayudó al 3-1 de sus nuevos compañeros.

Una vez terminado el cotejo ante los campeones nacionales, Ricardinho habló sobre sus emociones por su anotación, que van más allá de la simple "ley del ex" y tienen más relación por la forma en que quedó fuera del cuadro perico.

"Tenía esa espinita. Disculpen si pasa algo, vengo a llorar o algo... El profe sabe qué había pasado, porque después escuché que por indisciplina me había quitado", inició su relato el jugador suramericano, que contó que afrontó problemas con su familia que le evitaron en su momento ser puntual en más de un entrenamiento.



"Él (Cristian Díaz) sabía que tenía, un día llegué tarde a un entreno, le pregunté qué había pasado, le dije que había tenido un problema con mi mamá, después tuve un problema con mi esposa y él me dijo: 'no, estamos apoyándote a vos'", afirmó.

"PREFERÍA QUE FUERA HOMBRE Y ME DIJERA"

Ferreira no solo habló de la experiencia antes de la final que ganaron en el Apertura 2018, cuando lloraron él, su exentrenador Díaz, Yosimar Quiñónes (no renovado) y Joel Almeida, sino que expresó que se sintió traicionado al ser descartado por indisciplina.

"Me sentí traicionado. Todo lo que hice fue para ayudar al equipo, así como hice hoy con Metapán, todos saben cómo soy en la cancha. Me dolió y preferiría que él fuera hombre y me hablara: 'Mirá, Ricardinho, no te queremos porque traeré a mis hombres' y tenía que contar lo que hago en la cancha y no fuera de ella, porque él sabía lo que estaba pasando", dijo en conferencia.

NADA CON LA AFICIÓN

En sus redes sociales, el hoy goleador calero indicó que su festejo no tiene nada que ver con un gesto contra la hinchada del Tecla, a la cual, dijo, le tiene respeto y cariño.