Ricardo Ferreira podría no volver al Santa Tecla

En Santa Tecla no hay una postura oficial sobre el goleador histórico del club, el brasileño Ricardo Ferreira.

El popular Ricardinho terminó contrato en la final del Apertura 2018 y estaba en la misma situación de otros jugadores como Joel Almeida, Gerson Mayén, Wilma Torres, Alexander Mendoza y Yosimar Quiñónez. Los primeros cuatros renovaron, mientras que el colombiano no logró seguir.

Ferreira, quien se encuentra en Brasil, explicó a El Gráfico que después de presentar su oferta económica no ha tenido una respuesta de la dirigencia tecleña.

"No sé nada del Santa Tecla, no hemos hablado pero ya vi que comenzaron a contratar a otros jugadores. Un equipo de Primera División ya me contactó pero no hemos llegado a un acuerdo, porque sigo a la espera del Santa Tecla", declaró.

De hecho, Ferreira publicó hoy un mensaje en su cuenta de Twitter en el que dejó entrever que no pasa nada si no sigue en el campeón nacional y dijo que "la vida sigue".

Vida estar seguindo ... ?? — Ricardo Ferreira (@ricardinho0922) 27 de diciembre de 2018

El asistente técnico del equipo perico, Rodolfo Góchez, dijo en rueda de prensa que espera que Ricardinho se presente el 3 de enero.

"Es normal que a los extranjeros se les permita tomarse unos días adicionales de vacaciones porque durante un torneo están lejos de sus familias. A Ferreira, como a otros jugadores, se les dio un plan de trabajo específico. Hasta donde tengo conocimiento, acá se le espera el 3 de enero", expuso.