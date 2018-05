Ricardo Ferreira explica por qué fue sustituido en la final entre Alianza y Santa Tecla

Ricardo Ferreira, atacante brasileño del Santa Tecla, explicó en sus redes sociales la sustitución realizada en la final del Clausura 2018, que los pericos perdieron ante Alianza, y en donde Líber Quiñones tomó su lugar.

El cambio fue motivo de diversos cuestionamientos debido a la buena labor que estaba realizando "Ricardinho", pero al minuto 64 el técnico Rubén "Polillita" da Silva lo sustituyó por el uruguayo Quiñones.

"Primero quiero aclarar algo, fui yo quien pidió que me sacara el profe (da Silva); ya no podía más y prefería que entrara alguien que pudiera ayudar más", expresó en su cuenta de Twitter Ferreira.

"Ricardinho" sufrió molestias en su pierna izquierda al apoyar mal su pie en un intento de bloquear un despeje y, pese a que parecía que abandonaría, fue hasta pasada la hora de juego cuando "Polillita" lo mandó a descansar.

Asimismo, dejó este mensaje a la afición tecleña: "Quiero pedir (sic) gracias a todos aficionados que me apoyaron y pedir disculpas por no poder ganar ese torneo, que para todos sería lindo... Una vez más disculpas a todos (los) aficionados, directivos y mis compañeros por no poder ayudar más".