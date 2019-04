Ricardo Ferreira, con ansias de enfrentar nuevamente al Santa Tecla

Ricardo Ferreira dijo que le hubiera gustado estar este miércoles con Metapán para enfrentar al Santa Tecla, su exequipo. No puede por sanción. Por otra parte, el suramericano, sin rencores, deseó lo mejor para el timonel tecleño, Cristian Díaz, quien no lo incluyó en los planes para el Clausura 2019.

Ferreira, no podrá jugar este miércoles, en el Héroes y Mártires, por una expulsión en el duelo con Sonsonate. No podrá estar contra su exequipo.

El delantero del Metapán Ricardinho no pudo contener su molestia por la expulsión ante el Sonsonate y dio su versión de por qué le mostarron la segunda tarjeta. https://t.co/yCtNsrQR5b — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 1 de abril de 2019

"La verdad es que yo quiero jugar los partidos y más el que viene ante Santa Tecla. Queria poder ayudar a mi equipo, pero ni modo. Voy a esperar que los compañeros hagan un buen partido. No puedo olvidar a Santa Tecla, porque fue parte de mi vida. Pero ahora tengo en mi cabeza el poder defender a Metapán'', apuntó.

Ricardinho ganó títulos con Santa Tecla. Fue parte del equipo que se agenció el campeonato en el Apertura 2018. Pero a su salida del equipo tecleño el brasileño se fue incómodo con la decisión del timonel argentino Cristian Díaz. El suramericano se mostró sorprendido cuando se vio en la lista de jugadores que no iban a continuar para el Clausura 2019.

"Con él (Díaz) no quiero hablar. No tengo ganas de hablar con él. Para mí no fue hombre. No me debe nada ni yo a él. Quiero que las cosas salgan bien para él, que sea feliz. Pero para ir a hablar con él, no", aseguró el brasileño.

En juego de la primera vuelta, Ferreira aportó uno de los tantos para el triunfo por 3-1 ante Santa Tecla, el 19 de enero pasado.