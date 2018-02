Ricardinho ya entró en la historia del fútbol salvadoreño

El delantero brasileño Ricardo Ferreira marcó ayer el 2-0 para sellar la victoria del Santa Tecla contra el Pasaquina y se consagró, con 56 tantos marcados, como el brasileño con más goles en la historia de la primera división profesional.

Ricardinho apareció a los 60 minutos a través de la vía del penalti para destaparse con un tiro colocado que venció al meta pasaquinense William Torres en el estadio Las Delicias.

El delantero brasileño buscó el tanto para superar a su compatriota Mauro Nunes Bastos, ex atacante del Águila, quien fue el máximo artillero brasileño por más de 15 años, con 55 goles anotados.

“Estoy muy feliz por este logro. Creo que fue muy importante para mí y mi familia. La verdad, tengo que agradecer bastante a los directivos por siempre confiar en mí. Me dieron siempre la oportunidad. Cuando fui a Irak, me llamaron para que viniera”, dijo Ferreira.

NUNCA LO IMAGINÓ

El atacante brasileño sostuvo que cuando vino hace cuatro años al fútbol salvadoreño para enrolarse con los verdiazules, jamás imaginó que dejaría su huella goleadora.

“Uno cuando viene a un equipo, quiere hacer bien las cosas, pero nunca esperé que me fuera tan bien. La verdad es que son cuatro años. La directiva ha confiado en mí. He hecho torneo buenos y también he hecho torneos malos, pero la directiva y mis compañeros siempre me ayudaron”, dijo el brasileño.

El delantero suramericano dijo esperar que ahora con la marca en sus manos, ojalá pasen mucho tiempo para que sea sobrepasada por otro compatriota.

“Espero que tarde ahora más de 15 años para que otro brasileño iguale algo así. No tengo ni palabras para agradecerles a todos, a mi familia, directiva y compañeros. Espero seguir marcando más goles”, finalizó entre risas.