Ricardinho sigue sin respuesta del Santa Tecla

El delantero brasileño Ricardo Ferreira, Ricardinho, espera la llamada de los directivos del campeón nacional, el Santa Tecla, para saber si seguirá o no con el equipo en el Clausura 2019.

El contrato de Ferreira terminó en el Apertura 2018 y después de eso él pidió una mejora salarial para continuar. Hizo una oferta y se quedó esperando una contrapropuesta de la directiva tecleña, la cual aún no llega.

Hoy en redes sociales se afirmó que el Santa Tecla y Ricardinho habían cerrado la negociación sin llegar a un acuerdo, pero el brasileño declaró a EL GRÁFICO que eso es falso.

"Guillermo Figueroa me quedó de llamar ahora y no me llamó. La verdad es que estoy esperando una respuesta porque necesito solucionar mi vida. Yo hice mi propuesta y ellos no hicieron su contrapropuesta. Entonces yo sigo esperando y todavía no hablamos", declaró Ferreira a EL GRÁFICO desde Brasil.

EL GRÁFICO buscó la versión de la directiva tecleña pero su equipo de comunicaciones se dijo que tocarán el tema hasta la próxima reunión.

El brasileño fue el máximo goleador del Santa Tecla en el Apertura 2018 con 11 goles y es el máximo goleador histórico del equipo perico en primera división.