Ricardinho pensó en dejar el fútbol tras su paso por Irak

La aventura en la Liga Premier de Irak pasó del sueño a la pesadilla en un abrir y cerrar de ojos. Ricardo Ferreira recaló en agosto en el Al-Mina'a, junto con el nacional David Rugamas, pero debió ahuecar antes del tiempo por incumplimiento de pago.Durante ese periodo de inestabilidad profesional, el ariete brasileño pensó en dejar definitivamente el fútbol para superar la decepción.Sin embargo, un llamado de atención por parte de la directiva verdiazul, y de su propia familia, hizo que recapacitara y regresara al Santa Tecla para aportar a la causa goleadora.El ariete brasileño se sumó esta semana al inicio de la pretemporada tecleña con miras al Clausura 2017. Lo hizo consciente del reto que le espera en el equipo, luego de atestiguar cómo llegó el segundo título a las vitrinas tecleñas en el Apertura 2016.“Estoy motivado por estar aquí de regreso. Ya hablé con el profesor Corti y estoy trabajando duro para recuperar el nivel. Quiero estar listo para cuando el profesor me necesite”, aseguró Ricardinho.El delantero suramericano explicó que decidió probar suerte en el fútbol del Medio Oriente, pensando en que podía ganar más plata, pero dejó a un lado que eso no es todo en la vida.“La situación terminó mal. El acuerdo era que pagaran la primera parte antes de iniciar el torneo. Pero pasaron dos meses y no vi nada claro. Al final, agarré lo que me dieron y me fui”, detalló el atacante brasileño.“Uno tiene que pensar que la plata no lo es todo, porque me fui pensando en eso. Pero igual, fue una experiencia que tiene que sacar adelante. Antes de tomar una decisión así, tengo que pensar bien primero”, reflexionó.“Ricardinho” aseguró que tras su mala experiencia en Irak se ha mantenido entrenando para no perder la condición física, aun cuando experimentó muchos episodios de desmotivación.“Yo corría de por gusto. Pensé en dejar el fútbol, pero hablé con mi esposa y los directivos José Vidal y Guillermo Figueroa y me vine. Ellos me estaban esperando. Además, había salido con la frente en alto de aquí”, afirmó el delantero.En esta nueva oportunidad, el ariete brasileño tendrá la chance de reivindicarse con la afición tecleña. La última temporada que estuvo con los tecleños marcó 19 tantos y se convirtió en referente goleador.“Esperamos que regrese muy bien. Tiene aún un año de contrato con nosotros. Lamentablemente, no le fue muy bien en Irak. Pero por lo mismo que ha rendido, cuenta con nuestro apoyo”, aseguró José Vidal Hernández, directivo tecleño.