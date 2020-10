Ricardinho, listo para volver: "Estoy a disposición del profe"

El brasileño Ricardo Ferreira fue el último jugador que se incorporó al plantel de Isidro Metapán luego de superar algunos inconvenientes que le impedían ingresar a nuestro país antes del inicio de la liga."Llegué el viernes pasado por la noche a Metapán luego de arribar al país por la tarde de ese mismo día, la verdad fue difícil retornar por unos temas, la prueba del COVID-19 fue uno de ellos ya que primero presenté una de sangre pero no me la aceptaron" admitió el jugador.

Ricardinho explicó que "luego fue por la tarjeta de vacuna de fiebre amarilla que me faltaba por lo que debí sacarme una de carácter internacional porque solo tenía la nacional, antes no había tenido problemas para viajar así pero debí hacer la gestión en Sao Paulo antes de regresa", aseguró el atacante sudamericano.

El jugador que ya portó la camiseta de los jaguares durante todo el 2019 dijo que "mi adaptación al equipo ha sido bien, ya conozco a casi todos en el plantel, la gente me está tratando bien, solo a (John) Machado, a (Yeikel) Murillo y a Cristian Gil los estoy tratando por primera vez, todos son buenos jugadores" subrayó el atacante de 33 años que ha anotado 10 goles con la camiseta calera.

Ricardinho reconoce que el equipo mostró ofensiva pura ante FAS en el partido inaugural del Apertura 2020 y que si quiere jugar debe pelear con Machado con Gil Hurtado y con el nacional Márquez su puesto dentro de la cancha.

"La victoria ante FAS fue contundente, tendré que trabajar fuerte, darme al máximo si tengo la oportunidad de jugar para demostrar que tengo la capacidad de estar en el 11 del profesor, el problema es del profesor Coreas porque debe presentar en la cancha a los mejores", afirmó.

ESTÁ LISTO

Ricardinho reconoce que está en plenitud física para debutar de nuevo con los colores de Isidro Metapán tras defender en el torneo anterior al Santa Tecla pero con un nivel más que discreto ya que jugó 10 partidos y anotó cinco goles.

"Tengo listo mis papeles, ante el FAS pude haber jugado pero al final no jugué por el tema de mi estado físico ya que apenas tenía 24 horas de haber llegado a la ciudad, pero estoy a disposición del profesor Coreas para jugar este sábado por la noche", indicó.

Acerca de su rival, Ricardinho fue tajante en decir que "miré al Once Deportivo ante Sonsonate El domingo pasado y es un equipo bien entrenado, con buenos jugadores, todos reconocemos que este sábado ante ellos nos estaremos jugando el liderato del grupo, espero que sea un partido así donde los dos mejores equipos de la zona se enfrentarán."

Finalmente, el jugador brasileño brindó su punto de vista sobre la obligación que existe entre los 12 equipos para que la jornada dos del Apertura 2020 se juegue sin inconvenientes que mancharon la fecha inaugural por no seguir al pie de la letra el protocolo de seguridad.

"Me parece que se debe primero de llamar la atención a los aficionados, todos los equipos y los jugadores estamos poniendo se nuestra parte, en los entrenos y también en el partido. Es complicado que también se busque ordenar a la gente, el fútbol no es culpable que el virus se haya aumentado los últimos días, creo que hay otras cosas y peores que han provocado esa alza, no hay que culpar al fútbol o al deporte de todo esto, ojalá los aficionados hagan caso para evitar que se siga señalando al fútbol de este crecimiento ya que la salud es lo más importante y debemos a futuro jugar a puerta cerrada, ni modo, se debe jugar así, pero la verdad lo importante es que el fútbol se msnruenga vigente en elmpais por el bien de todos"