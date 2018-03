Ricardinho está por alcanzar la mediacentena de goles con Santa Tecla

La emoción que destila el brasileño Ricardo Ferreira Da Silva, mejor conocido como “Ricardinho” en las filas del Santa Tecla, es contagiosa. Y no es para menos, el goleador histórico del plantel periquito puede alcanzar la cifra de 50 dianas en el fútbol nacional, todos de color verdiazul.

Logrará la cifra si le anota hoy al AD Chalatenango en territorio norteño, por la jornada nueve del Apertura 2017.

“Creo que es un mérito que lleguemos a este punto. Estoy agradecido con Dios, con mis compañeros y directivos de mi equipo, pero ya debemos pensar en los tres puntos ante el AD Chalatenango. Creo que si puedo hacer un gol puedo entrar en la historia del equipo, sería mejor, perfecto, pero lo más importante es llegar a sumar puntos”, aseguró el atacante sudamericano.

Por ahora Ricardinho ha marcado 49 goles en ocho torneos cortos desde su debut en el plantel periquito, en el torneo Clausura 2014. En aquel su primer campeonato anotó 11 goles en 14 partidos oficiales.

“En mi carrera sería importante y eso me haría feliz de estar abonado al Santa Tecla de manera rápida. Cuando llegué no era el equipo que ahora tenemos. He aportado a este equipo con mis goles y espero seguir haciéndolo a futuro”, externó.

Su estrenó goleador fue un sábado 8 de febrero de 2014, cuando en la fecha cuatro del torneo Clausura anotó de penal el único gol tecleño ante el FAS, en el estadio Óscar Quiteño de Santa Ana (2-1).