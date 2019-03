"Ricardinho" critica el arbitraje de Jaime Carpio en juego contra Sonsonate

Frustración, enojo y sobre todo resignación. Así se resume el sentir del brasileño Ricardo Ferreira, atacante de Isidro Metapán, quien salió expulsado anoche ante Sonsonate a los 76 minutos de juego por doble amonestación y donde le quedaron muchas interrogantes de la labor del árbitro central, Jaime Carpio.

Ricardinho señala a Carpio que actuó contra él y su equipo desde el inicio del juego.

"La verdad desde el inicio del partido tuve problemas con él, si uno se da cuenta y mira el partido muchas cosas que él pitó no eran ciertas, la primera falta que me pitó fue a los dos minutos, no entendí qué pasó y creo que desde allí la agarró contra nosotros, especialmente contra mí", aseguró telefónicamente el atacante brasileño.

"Siempre le decía que porqué no pitaba las faltas y me amonestó después (minuto 14) diciéndome que si seguía hablando me sacaría la segunda, es increíble la manera en que pitó, nunca he estado en una situación así", destacó.

Ricardinho confesó cómo se dieron las cosas previo a su expulsión y admite que "le reclamé que era penal pero él dijo que sí miró la acción pero nos dijo que la mano no fue intencional, por eso no pitó las dos manos en el partido y me expulsó porque le dije: 'profe, es penal', y cuando me contestó que no era entonces le aplaudí, por eso me sacó la segunda amarilla, estoy consciente de ello", confesó.

Ricardinho expuso su frustración en redes sociales por su expulsión y aseguró que "cuando uno le reclama por una falta que sí existió te sacan amarilla, me pasó a mí, a Tulloch igual, le cometen falta a Zé Paulo que no saca amarilla y lo lesionan. Fue una actuación rara del árbitro ante Sonsonate".

Incrible entonces un reclamo vale mas que patadas ? Entonces el jugador por pedir el arbitro que pite los penales claro es para expulsion pero las patadas no? Asi estan los videos y todos miraran que fue claro.Peor que el arbitro habla que miro. Bueno.⚽️ — Ricardo Ferreira (@ricardinho0922) 31 de marzo de 2019

Y amplió: "No le quito el mérito a Sonsonate, hizo dos golazos y nos ganaron bien, pero me queda la duda que si esas acciones que no pitó penal lo habría hecho en el área de Sonsonate, allí están las pruebas".

¿PERSONAL?

El atacante brasileño indicó además que "la verdad es que no sé si el problema del árbitro era conmigo o contra Metapán, sé que es conmigo, Chicas me cuida y me aconseja cuando nos pita para no reclamar mucho, pero con Carpio es distinto, anoche me di cuenta que Carpio pitó contra mí y contra el equipo, eso quedó claro aunque no puedo juzgar por un partido y siento que sí se pasó en sus acciones", destacó.

"Estoy tranquilo con mi trabajo, la verdad creo que tenemos que seguir luchando, lastimosamente para uno de jugador está desprotegido porque no podemos conocer la opinión de los árbitros porque no los dejan hablar, sería bueno que la prensa le pregunte al árbitro su opinión del juego, pero sé que no lo pueden hacer porque no los dejan hablar, lo que aprendí anoche que un reclamo vale más que una patada a un jugador, eso es lo único que no entiendo de todo esto".