Ricardinho aún no podrá debutar con el Santa Tecla

El debut del brasileño Ricardo Ferreira en el campeonato Clausura 2017 seguirá postergándose por tiempo indefinido.

De acuerdo con el atacante, su pase internacional está siendo retenido desde el Al Minaa iraquí, equipo en el que jugó durante el último semestre del año pasado.

“Mi trabajo está siendo afectado. Necesito jugar y hacer lo que a mí me gusta”, aseguró Ricardinho, quien agregó que el responsable de dicho impase es un contratista del club, llamado Taha.

“Me dijo que me lo enviaría hace dos semanas y no pasó nada. Me comunico con él y no me contesta. No sé si está ganando plata a costillas de mí por un supuesto contrato vigente”, afirmó el sudamericano.

El jugador de 30 años insistió en que hay malas intenciones como trasfondo. “Salí del equipo hace tres meses. En el sitio oficial del equipo ya no figuro entre los jugadores. Él (Taha) no está siendo noble con nosotros. Santa Tecla y yo sí lo fuimos a la hora de completar los trámites para ir a jugar a Iraq. No está cumpliendo con su parte y puede ser que haya algo atrás de esto”, indicó.

BUSCARÁ LA VÍA LEGAL



Ferreira aseguró que esperará un tiempo prudencial y que de no recibir una respuesta favorable recurrirá a instancias jurídicas.

“Con Santa Tecla ya realizamos la solicitud de la transferencia. Si no hay respuesta, nos iremos a lo jurídico. Yo tengo todas las pruebas de que ya no sigo con el equipo”, expresó el brasileño, quien admitió que su última etapa en el fútbol iraquí le dejó una mejor perspectiva de la vida.

“Fue bueno para tener otra visión de las cosas. A veces uno cree en personas que no cumplen con su palabra. Personas corruptas hay en todos lados”, subrayó.

Carlos de Frías, contratista del jugador, declaró que Taha funciona como vínculo para el club iraquí. Asimismo, aseguró que también está involucrado con el impago al Isidro Metapán por el préstamo de David Rugamas, acción que derivó en una demanda impuesta en FIFA, en octubre de 2016.

“Esta persona tomó el dinero que el Al Minaa pagó por el préstamo de David Rugamas. Ahora está destruyendo la carrera de Ricardinho. Es por capricho y tampoco da la cara”, aseveró.