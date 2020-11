Ricardinho: "Tenemos equipo para pelear la final"

El delantero Ricardo Ferreira, del Metapán, destacó que el equipo tuvo un inicio demoledor, supo revertir una racha de tres partidos sin ganar y ahora está con mucha confianza tras ganar la zona occidental.

Ferreira anotó tres tantos a la causa jaguar en cinco compromisos y ahora está con muchas ganas de seguir aportando. De los rivales reconoce que el FAS viene en alza y hay que tener cuidados con ellos, pero su mente está en mantener el buen ritmo pues tienen equipo para pelear por la corona.

¿Qué te ha parecido tu regreso al Metapán para este Apertura 2020?

Muy bien regresar al equipo. Salí de buena forma (2019) y el presidente me pidió que volviera y no lo dudé, más con el equipo que estaba formando. Estoy super feliz de estar acá en Metapán.

Fuiste de los últimos en incorporarte al equipo y a pesar de eso, en su debut en el torneo anotaste ante el Once Deportivo.

Vine de los últimos en llegar, pero me sentí bien. Entré al partido y anoté, eso me dio mucha confianza. Sabía que había un gran equipo, que habían hecho un gran partido contra el FAS (ganaron 3-1) y yo quería jugar. Estoy feliz por pelear por un puesto, lastimosamente algunos jugadores estaban lesionados, pero ahora vamos aportando.

¿Cómo te sientes en lo físico y la adaptación al grupo?

Todavía me falta un poco porque vine último al grupo, no hice una pretemporada como debe ser. Trabajaba en casa antes de viajar a EL Salvador pero no es lo mismo, me falta un poco y esta semana seguiré a doble turno para estar en mejor forma para la parte final del torneo.

El equipo fue de los goleadores de la fase de grupos con 13 tantos, solo superados por un gol por el Alianza.

Gracias a Dios nos hemos encontrado con el gol en todo el torneo. En lo personal me salieron los goles y estoy contento porque me da confianza y responsabilidad de seguir así, quiero mejorar y dar ese aporte extra.

¿Qué te ha parecido el plantel?

Muy bien, todos de muy buena calidad. Ahora vino (Juan) Barahona y se ve un equipo muy suelto. Un equipo que quiere pelear por algo grande y queremos estar en una final. Me siento bien aquí, conozco a la mayoría de los jugadores, entonces me fue fácil acoplarme.

De tus goles ¿cuál te gustó más?

El segundo que hice en el torneo y fue ante el Sonsonate, ese me gustó, fue una gran jugada colectiva.

Ganaron el grupo de occidente que era el más competitivo.

A mi forma de ver, nuestro grupo fue el más parejo y cualquiera podía clasificar en primer lugar o incluso ser último. Clasificamos en primer lugar sólo por un gol de diferencia, imagínate que terminaron tres equipos con diez puntos. Eso te dice lo duro que estaban todos, pero ahora vamos con mucha confianza al enfrentar equipos fuertes.

¿Cómo superaron ese bache de tres partidos sin victoria?

Estuvimos un poco tristes en ese momento porque pasamos tres partidos sin ganar y teníamos equipo para mucho más. De esa racha creo que al menos uno tuvimos que ganar o empatar, pero hablamos que dependía de nosotros y es bueno que pasen estas cosas para saber que solo por nombre no vamos a ganar los partidos. Nos sirvió para reflexionar

¿Qué equipo del torneo te ha llamado la atención?

El FAS y el Alianza. El FAS tuvo un mal inicio pero han mejorado bastante, ahora tienen un buen plantel y han mejorado.

¿Qué te parece esta nueva fase?

Será un grupo fuerte, queremos pelear por los primeros puestos porque se está peleando una clasificación, debemos ser inteligentes y pelear siempre.

¿En base a lo que has visto en el torneo, para qué está el Metapán?

Primero pensamos en clasificar a los cuartos de final, hay que ir paso a paso, pero sabemos que tenemos equipo para pelear la final. Debemos demostrarlo en la cancha y tenemos muchas ganas de hacerlo, hay un gran equipo.