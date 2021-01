Ricardinho: "Los jugadores somos los responsables"

El Metapán puso punto y final en su participación en el Apertura 2020 el pasado sábado pero la dirigencia movió ficha rápidamente con la designación del entrenador español Juan Cortés. Uno de sus fichajes estelares, el brasileño Ricardo Ferreira, habló del rendimiento del equipo, lo que faltó y las expectativas que hay sobre si seguirá o no en el equipo.

De antemano, el delantero reconoce que "fallamos mucho, es difícil de explicar, pero los responsables somos nosotros" sobre el desempeño del equipo jaguar en una segunda fase para el olvido. Tanto así, que de los diez partidos disputados ganaron uno, empataron cuatro y perdieron cinco para ser últimos de la tabla con siete puntos.

"Teníamos un gran equipo pero las cosas no salieron. En algunas ocasiones tuvimos más ocasiones de gol que el rival, pero eran más contundentes. Eso fue algo que nos faltó, tener más pegada y evitar que nos marcaran. Fue un mal momento que tuvimos y no nos salieron las cosas", dijo el sudamericano.

Ricardinho, como es conocido en El Salvador, llegó a la cifra de 95 goles en primera división tras anotar cuatro tantos en el Apertura 2020. Foto El Gráfico.

"Lo físico afectó, a todos los equipos nos pesó. Hay que decir que otros pudieron poner a tono al equipo a medio torneo pero nosotros no. Por más que, aunque ya veníamos mal, no pudimos mejorar aunque eso no es excusa", agregó.

Ya en segunda fase, la salida de Víctor Coreas también marcó al equipo y no encontraron el rumbo hasta quedar fuera de los cuartos de final.

"En la primera fase, el equipo respondió con goles y en dos partidos hicimos nueve goles. Pero las cosas comenzaron a complicarse cuando no teníamos esa definición y cuando estaba el profe Coreas tampoco nos salieron las cosas pero al final la culpa es de nosotros los jugadores", expuso.

Sobre si seguirá con el equipo, Ricardinho aseguró que espera información de la directiva sobre su continuidad, pues le han dicho que será decisión del entrenador Juan Cortés quien determinará los movimientos del plantel.

"Todavía no sé si voy a continuar en el equipo, quería regresar a Brasil pero primero quiero definir mi situación. Entiendo que el lunes (18 de enero) el equipo volverá a las prácticas pensando en el próximo torneo. Tengo contrato todavía voy a esperar hasta que me digan qué piensan. Hablé con el presidente (Rafael Morataya) y me dijo que será decisión del profe (Juan Cortés)", determinó.

El Metapán espera mover piezas con miras al Clausura 2021 en donde pueda ser protagonista. En el caso de Ricardinho, anotó cuatro goles en el campeonato y fue el segundo goleador del equipo detrás de Jomal Williams que hizo seis.