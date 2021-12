Riascos: "En Alianza me recibieron a lo grande"

Duvier Riascos se convirtió en el máximo goleador del torneo al anotar 16 goles en la fase regular. Pero el atacante colombiano confirmó que este ha sido un año interesante en su amplia carrera profesional. Habló sobre la importancia que ha tenido su familia y sobre las características que debe tener un delantero centro.

¿Cómo se da tu llegada al Alianza?

Mi llegada se da por mi representante. Hablé con Edwin Abarca y estuvieron tratando de arreglar mi llegada y me pareció bastante genial porque era un desafío venir a un país que no conocía.



¿Qué sabías realmente de Alianza y del fútbol salvadoreño?

Del fútbol salvadoreño sabía más que de Alianza en general. Tengo un acercamiento con Andrés Quejada (jugador de Marte) que es como un hermano para mí y nos criamos juntos y jugamos en las inferiores del América de Cali y cuando él estaba en Águila estuve viendo muchos juegos. Ahí conocí el fútbol salvadoreño y con Alianza fueron partidos difíciles.



¿Esperabas lo que encontraste en Alianza?

Es el equipo más grande del país. Tenía una expectativa grande y me demostraron cariño por mi trayectoria. Me recibieron a lo grande y eso me motivó; las pocas cosas que he conocido aquí me han gustado mucho.



¿Qué te ha parecido el camerino con el que cuenta Alianza?

Tenemos distintos jugadores y con mucha calidad que son una base importante en la selección. Marvin es uno de los mejores jugadores y Chicho en el mediocampo, cuando no está, se siente su ausencia. Recupera y ayuda al compañero. Lógico a Rodolfo Zelaya: Goleador en el país y a dónde ha ido trata que le vaya bien. Es una virtud que tiene y creo que eso motiva a los que van empezando y es una base importante, estamos entre los más grandes del país.



Nicolás Muñoz, que ha ganado en varias ocasiones el Hombre Gol, dijo que cuando se enteró que venías no tenía dudas que ibas a alcanzar el título de goleo...



Sabemos que es uno de los jugadores más importantes y con gran trayectoria por sus goles. Puede que él pensara eso de mí por mi carrera y lo que he conseguido, sabe de pronto la personalidad que tengo y eso lo lleva a tener esa idea de mi y eso motiva viniendo de un goleador nato. Uno progresa y le agradezco a Nico .



A medida que pasan las jornadas y se cierra el torneo, ¿pensás en el título de goleo?



La verdad sí. Cuando anoté los tres goles en el primer partido sabía que lo podía lograr, comencé a trabajar duro en cada entrenamiento y desafortunadamente tuve algunas lesiones pero pude volver, marcar y a convencerme que sería el campeón de goleo. Se puso apretado al final pero el equipo me apoyó y me asistieron y pude terminar con el título.



No ha sido difícil la adaptación...

Casi siempre he estado fuera de Colombia. Afortunadamente siempre tengo a mi familia y eso es importante para estar tranquilo. Vengo a un país en el que me abrieron las puertas y me siento cómodo.



¿Cómo has visto el fútbol salvadoreño en lo deportivo y extradeportivo?

Los campos...algunos son difíciles pero uno se encuentra siempre con dificultades y aprendes a jugar con eso, en el pueblo de donde soy también hay campos parecidos y en los tiempos de vacación juego en esos campos con mis amigos. No ha sido una excusa porque siempre he podido hacer partidos importantes, independientemente de las condiciones se trata de dar lo mejor.



¿Cómo es el aficionado aliancista? Porque es una de las más exigentes...

El tema de la afición no ha sido presión. He trabajado en muchos países pero ellos son exigentes, no hemos tenido muchas derrotas pero en la primera nos exigían estar mejor y era una en cinco partidos, se notó que había dificultades porque el aficionado no acepta las derrotas. Siempre tratamos de estar arriba en la tabla.



¿Cuál fue el partido con el que te quedás?

De todos creo que en el que más cómodo me sentí fue en Jocoro en los cuartos de final por la forma en que estaba jugando y luchando sin dar nada por perdido. Luché por mi y mis compañeros y sacamos el resultado en un campo difícil, todos teníamos que jugar y correr y chocar cuando había que hacerlo. Ese fue el partido perfecto para mí.

¿Cómo logró Alianza recuperarse tras la eliminación en Liga Concacaf?

Para nosotros esa derrota en CONCACAF fue difícil y se sintió la ausencia de la gente y dejaron de ir al estadio y sentimos que fue por eso, habíamos partidos en los que hacíamos las cosas bien y por goleadas pero la gente no asistía. Siento que fue un castigo de la gente que esperaba más de nosotros pero tienen sus razones y nosotros no podíamos quedarnos con eso, afortunadamente terminamos la fase regular primeros y seguimos peleando.



¿Cuál es el rival al que fue obligación ganarle y fue un ambiente especial?

El partido, por el tema de clásicos, fue contra FAS. Era obligación ganar porque hace muchos años no se ganaba en el Quiteño y trabajamos bien porque fue un encuentro complicado y rompimos el mito, dimos un extra y sacamos un resultado que hace años no se daba para Alianza.



Cuando anotás un gol sale 'la culebra' ¿Qué significa esa celebración y cómo nace?



Estaba en la casa hogar de America de Cali y estaba viendo un juego de fútbol americano y un jugador hizo una anotación y celebró de esa forma, me llamó la atención y me fui a la cama y la practiqué hasta que me salió. En un partido de reserva marqué y celebré así, entonces Diego Rodallega, un compañero de ese tiempo y primo del jugador profesional Hugo Rodallega me dice "este man se cree una culebra" y cuando debuté como profesional y debuté con gol, celebré así y por eso me quedó el apodo de 'la Culebra'.



¿En este primer torneo con cuál gol te quedás y viste más de una vez en repetición?



Fue el de FAS aunque fue de penal. Fue el que mejor definí y en ese momento la aseguré con fuerza, la tiré donde quería y fue el gol que más repetí por lo que significó para nosotros.



¿Qué características debe tener un delantero centro?

Para mí las características que debe tener un delantero son las que tiene Fito. Es el diferente del país, todos sabemos lo de él y qué es lo que tiene que corregir. Te tira un centro, te cabecea, te tira un balón de espalda, te puede encarar y definir a los palos o con fuerza. Por ahí puedo tener esas características y es un delantero que de pronto no tiene la selección y que necesitan pero ese es el delantero que cualquiera quiere tener. Luego está Emerson Mauricio, que será el delantero centro del futuro para la selección porque también tiene buenas características. Es de tiempo y va lo mental de llegar lejos y trabajarlo, al final se da en su tiempo.



Para un jugador siempre es importante encontrar el equilibrio fuera del campo ¿Cómo es el equilibrio con tu familia?



Es lo más importante. Puede que un jugador soltero tenga buen rendimiento pero llegar a casa y que tu esposa te está esperando y si tuviste un mal día que te dé un ánimo extra, al igual que los hijos, es la base importante que me ha llevado lejos. De repente uno solo no se alimenta bien o está muy tranquilo pero la familia es lo que me ha llevado lejos. Ellos son los que exigen, porque al menos mis hijos, cuando llego y no he hecho goles, ellos me exigen que por qué no marqué. Es una base importante.



Tu esposa se encarga de la dieta...

Ella se encarga de todo a la cultura colombiana. En el mercado compramos todo para hacer las comidas de las que estamos acostumbrados y acá es natural la pupusa y la probamos, ricas y todo, pero como estás acostumbrado a lo de tu país, tratamos de no comer tanta grasa y no subir de peso. Esperemos que todo siga mejorando.



¿Hay ansiedad cuando no se marca?

Realmente sí por más experiencia que tengas. Hubo dos partidos que no marqué y pensaba que me iban a alcanzar y te pones a pensar en qué se puede mejorar y hablas con los compañeros de que necesitas meter goles. Te llenas de ansiedad y eso te puede jugar en contra y hay siempre un poquito de ansiedad que a veces te puede jugar en contra pero todos me ayudaron, también el entrenador que me ayudó.



EL GRÁFICO celebra su edición 30 del Hombre Gol, ¿Qué significa conseguirlo?



Felicito a EL GRÁFICO por este gran gesto que le permite a uno como jugador motivarse. Uno quiere ratificar que tiene un premio por ser goleador del campeonato, es una gran labor y salí en algunas ediciones del periódico en portada y eso me ponía contento. Guardaba las fotos y me lo mandaban del equipo y esperemos que pueda seguir mejorando por todo. Ya a esperar ese día importante para recibir ese premio y disfrutarlo con mi familia.



¿A dónde estará ese premio?

Estará en Colombia. Este le hará compañía a los otros y me siento ansioso por tener este título por el que luchó para tenerlo.