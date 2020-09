Reynaldo Aparicio: "Esperaba volver a las canchas"

Uno de los fichajes que hizo el Águila para la nueva temporada fue la del volante Reinaldo Aparicio, proveniente de El Vencedor y quien a partir del pasado viernes está en la pretemporada del equipo. Este jugador considera importante la vuelta a las canchas y avisa que el torneo será muy diferente por el COVID-19.

El Águila arrancó sus labores presenciales en el estadio Barraza de San Miguel en el cual se han presentado los nuevos elementos. Bajo la dirección del auxiliar Ramón Viera ante la ausencia de Hugo Coria que espera estar en el país en los próximos días, el plantel ya tuvo ese primer acercamiento y las sensaciones han sido más que positivas.

"Primero nos hicimos la prueba del COVID-19 y sabemos que es algo importante en estos momentos. La mayoría de jugadores ya no tenía nada en lo económico y sentimos bien el regresar al trabajo, hay muchos que solo viven del fútbol. Muchos estábamos esperando volver a la cancha y queremos que arranque el torneo para demostrar lo que tenemos", dijo el jugador.

Aparicio reconoció que muchos factores pueden incluir en el rendimiento del plantel como estar casi seis meses en pausa, la alimentación y la ansiedad que ha provocado una situación como la pandemia. Por ahora, en sus primeros días en el nido, espera convivir de la mejor manera con el grupo.

"Con Fabricio (Alfaro) he estado más en contacto, pero ahora que comenzamos ya estoy conociendo a los nuevos compañeros. El Águila ha hecho buenas incorporaciones por su historia y la calidad para buscar el título, se busca estar siempre en lo más alto",agregó.

Este zaguero tuvo sus inicios en el Firpo en la temporada 2014-15 y se mantuvo hasta el 2017. Luego pasó al Pasaquina, Audaz, Jocoro y el último campeonato lo hizo con El Vencedor. Precisamente su buen desempeño con los tabudos le permitió llegar a la órbita de los emplumados.

Con los de Santa Elena fue titular indiscutible y luego de 11 partidos que duró el Clausura 2020 finalizaron en la segunda posición general. Fueron alternando el liderato a lo largo de las jornadas junto con el Once Deportivo. Para Aparicio, esta es la gran oportunidad que estaba esperando y no quiere defraudar. Llega con la mentalidad de ganarse un puesto en el equipo titular y no ser ave de paso.

" Contento con lo que hice en El Vencedor, uno para eso trabaja para que salgan oportunidades y aprovecharlas. Sabemos que el tren pasa una sola vez y si uno lo deja pasar pues nos quedamos ahí. Si todos los jugadores estamos en sintonía, creo que vamos a pelear por el título. Hay calidad y queremos estar con el compromiso todos para hacer bien las cosas", dijo.

"Estábamos haciendo un torneo excelente y se vino la pandemia. Dios sabe por qué hace las cosas y confiamos en que todo vaya mejorando", agregó el zaguero .

En la pesca

Aparicio ha tenido un ingreso aparte durante la emergencia por el COVID-19 y fue la pesca. Es originario de la Playa El Espino, en Usulután, y desde temprana edad aprendió el oficio. A pesar de la cuarentena que se vivió en el país hace unos meses, este jugador no dejó su oficio para obtener ingresos y ayudar a su familia.

"No hemos sentido la cuarentena por el hecho que nos vamos a la playa, salimos a la pesca. Se sintió fregado en el bolsillo y teníamos que hacer algo, pero gracias a Dios que todo fue pasando y nos permitió salir adelante. Estoy seguro que Dios permitió esto de la pandemia para enseñarnos algo", agregó.