Revelan que Cristiano Ronaldo quiere irse del Real Madrid

Cristiano Ronaldo parece estar dispuesto a terminar su ciclo exitoso con el Real Madrid y su salida del equipo sería en 2018.

Así lo ha confirmado el programa "El Chiringuito", en el que afirman que el portugués ya se ha comunicado con el presidente Florentino Pérez para apurar su salida en junio próximo.

Esto fue lo que informó el Chiringuito:



El periodista Edu Aguirre dijo en el programa que la oferta de renovación que le ha llegado a Cristiano Ronaldo por parte del Real Madrid no le ha gustado al portugués. El delantero considera que el club madridista no lo tiene suficientemente valorado. Además, se siente incómodo, pese a que cuenta con el apoyo de la afición madridista.

Sin embargo, según el medio español, Florentino Pérez no tiene ninguna intención de dejar ir de forma fácil a su jugador estrella y probablemente le hará una nueva oferta de renovación en los próximos días.