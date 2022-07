Revelan posible destino de Keylor Navas en Italia, según medios europeos

Según medios napolitanos, el Nápoles estaría interesado en fichar al portero del PSG Keylor Navas, esto luego de la marcha del colombiano David Ospina. El equipo del sur de Italia hizo oficial la renovación de Alex Meret, y buscaría compensar su juventud con un portero con experiencia en grandes partidos.

El periodico español Diario AS retomó la información de medios napolitanos. "Keylor no ha tenido una buena temporada en París. La llegada de Gianluigi Donnarumma al cuadro parisino relegó al costarricense al banquillo, ya que a pesar de que ha jugado más partidos de liga, el italiano ha sido el titular en los partidos importantes, como en los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid. Con su selección sin embargo, ha conseguido clasificarse para el Mundial de Catar", escribió AS.

El Nápoles está a la espera de ver si vende a Koulibaly por una buena cantidad de dinero para hacer frente a varios fichajes que suban el nivel del equipo. Los napolitanos ya han hecho oficial la incorporación de Khvicha Kvaratskhelia procedente del Dinamo Batumi por 10 millones de euros, y esperan hacer más fichajes durante el verano.