Revelan los dorsales que usarán los nuevos fichajes del Alianza

SAN SALVADOR. En la práctica del Alianza este martes, con miras a los amistosos contra el Olimpia programados para este 8 y 10 de junio, en Estados Unidos, se dio a conocer los dorsales que utilizarán los nuevos fichajes del conjunto blanco para el Apertura 2018.

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa que el delantero colombiano Bladimir Díaz portará el dorsal 7, ex número de Rudy Valencia; el también cafetero Daley Mena utilizará en su camiseta el dorsal 8, que antes ocupaba Rodrigo Rivera; Marlon Cornejo llevará el 17 que antes portó Alexánder Larín, y José Ángel Peña se quedará con el 23 que fue de David Díaz hasta el Clausura 2018.



El colombiano Bladimir Díaz habló tras su primer entreno con la indumentaria del Alianza y expuso que se siente feliz por su llegada a la capital.

“Estoy contento de estar en mi primer día de trabajo con Alianza. No es fácil estar en este equipo por el compromiso y disciplina. Espero dar lo mejor de mí. He estado trabajando aparte en el gimnasio y corriendo, pero quiero meterme de lleno en el trabajo. Tengo el deseo y voluntad”, declaró.

Sobre el partido ante Olimpia, en Estados Unidos, aseguró: “El nivel es internacional. Alianza tiene buenos jugadores y haremos buenos partidos en Estados Unidos. Potencial hay y esperamos en Dios que todo se de bien”.

UNA OPORTUNIDAD ANTE EL OLIMPIA

En la misma sintonía, el colombiano Daley Mena, refuerzo extranjero para el siguiente certamen, dijo estar agradecido con la institución blanca por la incorporación a sus filas y aseguró que demostrará el por qué llegó al Alianza.

También expresó que espera la oportunidad de sumar sus primeros minutos en el partido contra Olimpia.

“Quiero venir a demostrar por qué estoy acá. En lo personal, trataré de hacer las cosas bien y sumar para lograr otro campeonato. Porque somos nuevos ante Olimpia se viene la oportunidad para sumar los primeros minutos. No es la primera vez que compito, en todos los equipos que he estado me ha tocado”, aseveró.