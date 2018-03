Revelan los cinco privilegios de Neymar en el PSG

Desde su multimillonario fichaje por $262 millones el pasado verano, Neymar sigue dando mucho de que hablar y el periódico francés “Le Parisien” acaba de poner más leña al fuego, revelando cinco privilegios con los que cuenta el brasileño en la interna del club.Algunos de ellos estarían causando la molestia de sus compañeros de equipo, mientras que otros parecen una locura.La primera ventaja de ser Neymar es que sus compañeros tienen prohibido entrarle fuerte en un entrenamiento. No se sabe a ciencia cierta que pasaría si un compañero lo golpea y las consecuencias que esto tendría, pero está claro que quien lo haga se metería en problemas.Otro de los privilegios es que el delantero brasileño no tiene la obligación de defender, según una cláusula de su contrato. Esto le daría validez a los rumores sobre problemas con el técnico Unai Emery, que le exige más colaboración en ese apartado.Neymar puede utilizar el patrocinador que quiera. Por lo tanto puede usar el bolsón que quiera o cualquier otra marca, aunque no sea exclusivo patrocinador del PSG.El brasileño, ex jugador del Barcelona, cuenta con dos fisioterapeutas a su disposición. Estos no pueden ser utilizados por ningún otro miembro del plantel y están exclusivamente para dar tratamiento al brasileño.Según "Le Parisien", Neymar tendría una nueva cláusula para la próxima temporada. En esta quedará en firme que él tiene la exclusividad a la hora de cobrar penaltis. Incluso se rumora que la salida de Cavani es parte de este nuevo acuerdo.