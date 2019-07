“Retorno comprometido con esta camiseta”

El paraguayo Javier Benito Lezcano retorna al nido aguilucho para tomar la estafeta de goleador que dejó en el equipo oriental durante el torneo Clausura 2018 donde logró con 14 tantos para ser elegido como El Hombre Gol de EL GRÁFICO.

El atacante paraguayo de 29 años regresa tras un año de ausencia en el fútbol salvadoreño luego de jugar con el boliviano Guabirá para acrecentar sus números oficiales en el actual campeón de liga donde marcó en dos torneos 22 goles en su única temporada con la camiseta negro naranja.

¿Cómo encuentra al plantel luego de un año de ausencia por irse a jugar al fútbol al Guabirá de la liga mayor de Bolivia?

Me siento feliz y agradecido por la bienvenida que todos me han brindado, la verdad no ha cambiado mucho, sigue siendo un plantel alegre, comprometido con esta camiseta y más ahora que ostenta el título de campeón nacional y que me habría gustado alcanzar, pero bueno, el fútbol le depara a uno como futbolista muchas cosas y en ese año que estuve acá en San Miguel no se pudo vamos a intentar que para esta nueva temporada se logre cumplir ese sueño que tengo de ser campeón de liga con Águila.

¿Cómo se logró tu retorno al nido aguilucho?

Mi contrato con el Guabirá finalizó, fue una etapa buena en mi carrera ya que jugué la Copa Susdamericana. En lo personal jugué más de 30 partidos con ellos y anoté ocho goles, no son malos números pero al final se me contactó por parte de la nueva dirigencia de Águila, me explicaron que había cupo para mí y acepté de nuevo vestir estos colores que me marcaron mucho en el año en que estuve acá.

Llegas con la misma responsabilidad de convertir goles como la primera vez que llegaste procedente de Pasaquina...

Es verdad y lo acepto, me siento a gusto, cómodo jugando en el Barraza al cual veo que lo han mejorado y que ya finalizaron los trabajos que comenzaron cuando aún estaba en Águila. Vamos a dar todo lo que tengo, lo que sé hacer que son goles y traratemos de aportar mucho a fin que Águila repita el campeonato logrado a principio de año.

Ahora harás pareja con el uruguayo Da Luz en el ataque aguilucho...

Vamos a intentar entendernos bien para que Águila tenga gol, sabemos que nosotros como delanteros tenemos esa responsabilidad de buscarlos y para eso regreso, para aportar sacrificio, esfuerzo y goles, buscaremos que Águila se mantenga como el favorito en la liga aunque sabemos que hay otros equipos que han mantenido su estatus en la liga como Alianza, FAS, ahora ya no está Firpo que descendió. Vamos a trabajar fuerte para que Águila se mantenga siempre entre los primeros lugares.

¿Qué has platicado con el profesor Carlos Romero?

Por el momento me ha dado la bienvenida al equipo, reconoce mi labor antes en Águila y conoce bien la posición en que me muevo dentro de la cancha. Por eso será importante complementarme con el uruguayo Da Luz a fin que pueda abrir los espacios que se busca para que los goiloes lleguen. Espero repetir las cosas buenas que hice en Águila en mi última etapa y para ello debemos trabajar fuerte en esta pretemporada, para acoplarnos de nuevo con el grupo y buscar mejorar siempre.

Dejaste tu huella en Águila y eso significa mayor exigencia por parte de la afición...

Siempre he dicho que la mejor afición del país es la de Águila, quedó demostrado en la final ante Alianza. Eso nos compromete a todos los que hemos llegado para esta temporada, debemos apoyar, brindar confianza y unidad, son cosas que siempre ha tenido este equipo y creo que son cosas que son parte del éxito que ha tenido Águila en el último año, por eso estoy motivado con mi retorno, para aportar lo mío.

¿Te has puesto de meta repetir ganando de nuevo El Hombre Gol de EL GRÁFICO como máximo anotador de la liga?

Los que me conocen saben que no soy de los jugadores que hablan antes de jugar. Nunca me he impuesto cifras de goles en mi carrera. Para lograrlo antes hay que trabajar fuerte, buscar jugar para el equipo y dejar a un lado lo personal. Así ha sido en todos los equipos en que he militado, siempre en el cierre de temporada me han salido mejor las cosas, vamos a buscar primero aportarle al equipo con goles y con trabajo en conjunto, los goles para mí no son una obsesión, siempre busco habilitar al compeñero mejor ubicado frente a la portería contraria y eso no lo he cambiado.

¿Cómo mirás actualmente el estadio Barraza?

Me impresionó mucho su acabado final, ya hay graderíos en la parte sur y eso le brinda un panorama distinto a lo que tenía antes, lástima que aún hay que mejorar el césped, son cosas que entiendo se arreglarán a futuro pero lo importante es que debemos hacer respetar nuestra casa, es la clave para que el equipo se mantenga entre los primeros lugares y para ello todos vamos a trabajar.