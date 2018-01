Repudiable desde todos los ángulos

El sábado anterior, en el camino hacia el estadio Sergio Torres de Usulután, aficionados de Luis Ángel Firpo y FAS protagonizaron una gresca. Luego de ese incidente , el hincha de Firpo, Noel Nerio, terminó con golpes y tuvo que ser traslado al Hospital San Juan de Dios, de San Miguel. El aficionado está estable y solo espera recibir el alta médica.

Luego de ese incidente, EL GRÁFICO buscó las versiones sobre el hecho y un aficionado del equipo taurino y otro de FAS explicaron cómo se dieron los hechos en ese viaje hasta tierras usulutecas.

"Ya sabíamos que era un partido de alto riesgo. Ya nosotros nos habíamos organizado por ese detalle. Nosotros, como Furia Pampera San Salvador, nos reunimos en una gasolinera que está frente a la Terminal del Sur, a las 3:30 de la tarde. Estando en la gasolinera comenzamos a ver todos los buses de la Turba Roja, barra de FAS, y sus diferentes peñas. Como precaución decidimos salir más tarde, dando margen para que ellos llegaran a Usulután y asi evitar cualquier incidente", apuntó un integrante de la Furia Pampera, quien pidió reserva de nombre.

De acuerdo con ese hincha la primera estación en el viaje fue en una gasolinera de Montelimar.

"Nos detuvimos diez minutos y luego continuamos hasta llegara a San Marcos Lempa. En el tramo observamos un microbús verde que venía con aficionados fasistas. Nos pasaba y se detenía. La última vez que ese microbús nos pasó fue en San Marcos Lempa. Ahí hicimos una actividad. A los dos kilómetros después de San Marcos Lempa, gente de la Turba Roja había atravesado los dos buses. En ese momento tuvimos la voz de alarma y fue que nos bajamos de los vehículos y nos fuimos al frente, porque traemos niños, mujeres, familias y nos toca responder por ellos. Eso ya era algo planeado, porque nadie va a atravesar dos buses así por así. Fue donde nos lanzaron las piedras. Nosotros no llevábamos nada. De las mismas piedras que ellos nos tiraron fue que nos tocó responder", apuntó el hincha que relató los hechos para este medio.

De acuerdo con el aficionado, en el lanzamiento de piedras fue donde Nerio se adelantó y fue vapuleado por algunos hinchas tigrillos. "Nuestros compañeros trataron de jalarlo para nuestro sector, pero hubo tres disparos. Cuando se oyeron los disparos, la gente retrocedió. Ahí fue donde ellos nos hicieron retroceder a nosotros. Ya para lo demás, ahí están los videos que ellos mismos tomaron de cómo fue que lo golpearon", apuntó el simpatizante pampero.

Según este hincha taurino, en el hecho también se produjo el robo de la billetera y otras pertenencias de Nerio.

"La gente de FAS le robó en el momento en que lo atacaron. En el ISSS no lo querían recibir porque no tenía sus documentos", indicó.

VERSIÓN FASISTA

Por su parte, un hincha de FAS que presenció el hecho y que también pidió reserva de su nombre indicó que los buses de los simpatizantes asociados se detuvieron en carretera para que sus ocupantes hicieran necesidades fisiológicas.

"Iban señoritas y niños que querían hacer sus necesidades y por eso paramos. En ningún momento fue como ellos dicen (aficionados de Firpo) en cuanto a que nosotros estábamos esperándolos. Luego los disparos que dicen que hubo fueron cohetes de vara. Nosotros estamos evitando gritarle a alguien que vaya con otra camisa. No sé por qué los aficionados de Firpo pararon y no se fueron directo. Nosotros teníamos los buses a la orilla de la calle y no atravesados", indicó el hincha tigrillo.

Sin embargo, ese simpatizante tigrillo trajo a cuenta de que ya están cansados de los agravios ocasionados en otros momentos a los buses que conducen a hinchas fasistas.

"Todo el tiempo (se) nos hace pedazos, llegando a Usulután. Estamos aburridos de pagar tanto vidrio quebrado. Ahí nadie se da cuenta. Hablamos lo que nos conviene", apuntó el simpatizante fasista.

ESTABLE

De acuerdo con Élmer Nerio, hermano del lesionado, Noel está en condición estable.

"Ya no será trasladado a un centro asistencial de la capital. Solo le están terminando los chequeos. Primero Dios pueda volver esta tarde (de lunes) a la casa. Yo iba en ese viaje a Usulután para ir a ver el juego entre Firpo y FAS. Soy aficionado de Firpo, como mi hermano. Cuando mi hermano esté fuera del hospital, sería de recopilar la historia", apuntó Élmer.