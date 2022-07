República Dominicana: “No planeamos detenernos ahora”

La selección de República Dominicana está viviendo uno de sus mejores momentos en la historia de su fútbol por no decir el mejor tras la clasificación del equipo al Mundial de Indonesia y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Uno de los artífices de los triunfos de República Dominicana es el delantero Ángel de la Oca quien fue el héroe en los cuartos de final ante Jamaica y fue clave para vencer a Guatemala desde la definición de penales el pasado viernes.

“El equipo está muy feliz en este momento. El cuerpo técnico, los jugadores, todos están muy emocionados, y yo en lo personal, estoy muy emocionado de poder aportar a este equipo”, dijo el atacante.

De la Oca confesó que luego de haber logrado el boleto al Mundial y a los Juegos Olímpicos no había asimilado totalmente lo que había conseguido la escuadra caribeña hasta que habló con sus familiares.

“Realmente no pensé en el significado de eso en ese momento, pero luego cuando hablé con familiares y amigos, me di cuenta y me sigo dando cuenta de que es algo muy importante”, comentó De Oca.

Ya para finalizar, el delantero dominicano agregó que a pesar de haber obtenido las clasificaciones no se detendrán en el Premundial e irán hasta el último partido para ganar el campeonato.

“Significa mucho para mí y sé que es lo mismo para todos los jugadores y el personal, todos los que han estado involucrados en este trayecto para llegar a donde estamos en este torneo y no planeamos detenernos ahora”, aseveró el atacante caribeño.