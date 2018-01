Representante de Zelaya: “Alianza no quiere soltar a Fito porque lo negocia con otro equipo”

Carlos de Frías, agente brasileño y representante de Rodolfo Zelaya, aseguró que el delantero nacional no concretó su fichaje por el Al Raed de la primera división de Arabia Saudita por trabas impuestas por la dirigencia alba, presidida por Lisandro Pohl.

De Frías sostuvo que Zelaya ya tenía firmado un precontrato para enrolarse con el equipo del Medio Oriente, tras cumplir los requisitos pedidos por el mismo Pohl.

Sin embargo, el representante abonó que al final fue el mismo pope aliancista quien decidió no negociar ni escuchar la oferta del equipo árabe. En principio, De Frías especificó que la negativa se debe a que había negociaciones con otro equipo.

“A cada rato Lisandro (Pohl) cambia las historias. Fito tenía un acuerdo con Lisandro para esta temporada. Yo ya tenía un acuerdo en Catar. Fito le había dicho a Lisandro que se quedaba este torneo (el Apertura 2017), pero en diciembre se quería ir”, dijo de Frías.

Según el agente, Alianza pedía una ficha de 20 mil dólares por Zelaya, la cual luego fue aumentada a 40 mil. "Lo conseguí, conseguí esa cifra y un buen salario para Fito, más premios. Pero Lisandro me salió con tamales y me dijo que tiene una oferta de no sé dónde para hacer la transferencia de Fito por 200 mil dólares”, aseguró de Frías.

Zelaya tenía previsto viajar a Arabia Saudita con De Frías el sábado, pero al final conjunto albo dejó clara su postura de cumplir con el contrato del atacante nacional hasta 2020 y de no reconocer ninguna oferta por algún club.

“(Fito) tendría que hacerse los exámenes médicos. Él ya firmó los precontratos, pero ahora Lisandro nos está poniendo trabas”, sostuvo el agente brasileño.

LA VERSIÓN DEL ALIANZA

EL GRÁFICO intentó contactar al presidente del Alianza, Lisandro Pohl, para que respondiera a las declaraciones de Frías, pero no atendió su teléfono móvil.

Quien sí lo hizo fue Óscar Amaya, directivo albo, quien dijo que el Al Reid hizo mal en negociar con el jugador, y no con el Alianza.

"Fito tiene contrato con nosotros y a nosotros nunca se nos acercó el club para ofertar o negociar. Entonces, yo no creo que ellos puedan entrar en algo legal y si Fito firmó en algún momento un precontrato o algo, ya veremos cómo se soluciona. Como Alianza estamos tranquilos, porque no tenemos responsabilidad en eso", declaró Amaya.

