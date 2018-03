Renuncia el árbitro Edenilson Ventura Santos

El árbitro salvadoreño Edenilson Ventura Santos presentó su renuncia como silbante del fútbol salvadoreño, argumentando que su ciclo como réferi terminó y que prefiere dar paso a nuevas generaciones para dedicarse a sus estudios y vida familiar.Ventura Santos fue el árbitro que dirigió el encuentro entre el 11 Municipal contra el Independiente de San Vicente el domingo 14 de mayo, juego que registró una trifulca entre jugadores de ambos bandos y donde incluso el juez estuvo cerca de ser agredido.Acá podés ver el video de esa pelea: "Grave trifulca en semifinales de segunda división" De la trifulca fueron sancionado tres jugadores por cada equipo, mientras que la comisión anunció que analizaría el actuar del cuerpo arbitral.Este martes, el presidente de la Comisión de Árbitros de la FESFUT, Emerson Ávalos, confirmó la renuncia del silbante y también adelantó la resolución que dicta suspender por dos meses a la cuarteta que dirigió dicho encuentro, por su actuar en durante los incidentes."No puedo precisar los detalles y las razones de la sanción, pero si recibí comunicación sobre la decisión de suspender por dos meses a los cuatro arbitros del encuentro, pero sobre Edenilson no recaerá suspensión ya que presentó su renuncia", comentó Ávalos.Previo a la renuncia de Ventura Santos otro miembro de la comisión había declarado a El Gráfico que "no pudimos fallar (tomar una decisión sobre ese partido) porque los árbitros no están siendo precisos en su informe. Yo vi el video y ahí hay una riña completamente. Es una (batalla) campal y el árbitro no dice nada. En ese caso tiene que haber sanciones al terreno de juego y a los jugadores involucrados".Ese mismo miembro había dicho que la actuación de Edenilson Ventura Santos en dicho partido no estuvo al nivel de un árbitro profesional. "Vamos a mandar una carta a la comsión de arbitraje para que sanciones a ese árbitro (Ventura Santos). No suspende el juego y casi le pegan a él y no dice nada", explicó.