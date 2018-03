Reñido empate en el San Sebastián deja al Águila con sinsabor

La misión del Águila de cosechar su primera victoria en este Apertura 2017 nuevamente quedó a medias, este miércoles, tras empatar 2-2 con un valiente Pasaquina que hizo respetar su patio.

En un duelo con varios goles en esta fecha 4, que se juega de forma atrasada, una de las figuras fue el delantero Isidro Gutiérrez, que puso a ganar a los locales, a lo que se sumó el tanto de Juan José Romero. La respuesta del Águila llegó en dos jugadas estacionarias, una de Ronald Rodríguez y la otra, tras un testarazo de James Cabezas.



La visita estaba obligada a reponerse de sus salidas anteriores, sobre todo porque los hombres de Osvaldo Escudero cayeron antes frente al Dragón, mientras que los pasaquinenses, que hoy tendrían diez puntos en la tabla general, suman solo cuatro tras una sanción, lo que los deja entre los últimos de la clasificación.

Este fue el once del local Pasaquina: William Torres; Edwin Benítez, Raúl González, Raúl Guzmán, Carlos Arévalo; Tony García, Juan José Romero, Kevin Sagastizado, Daniel Luna; Isidro Gutiérrez y Jackson Martínez.

Los jugadores del plantel aguilucho alinearon así:

LA CRÓNICA

Apenas arrancó el duelo en el San Sebastián y rápidamente se llevó una amonestación el capitán de los burros Carlos Arévalo. Ya a los tres minutos, el Pasaquina asustó a los emplumados, con un balonazo al poste, y luego, tras un córner, el aguilucho James Cabezas no pudo batir al meta William Torres, pero fue el primer aviso del cafetero.Rápidamente, la voluntad del cuadro fronterizo por ponerse arriba se tradujo en un gol de José Isidro Gutiérrez, quien al minuto 14 puso el primero para su equipo y el quinto en su cuenta personal en este campeonato.El tanto de Gutiérrez contra su exequipo mantuvo a los burros al frente del marcador. En Águila no hubo posibilidad de igualar la pizarra y hasta se fue amonestado el capitán Deris Umanzor, lo que comprometió el sector bajo visitante.En el complemento, David Omar Sevilla, que dirigió desde las gradas, cambió la zona defensiva: salió José Alfredo Contreras e ingresó Carlos Arévalo. Aún así, el Águila empató, al 48', gracias a Ronald Rodríguez, que se lució con un tiro libre.El cuadro de San Miguel, lejos de venirse abajo en la segunda parte como le pasó anteriormente, estuvo cerca de remontar el duelo con una chance que el ariete guaraní Javier Lezcano mandó arriba, al 63'.Y al 65', Juan José Romero aprovechó que los emplumados perdonaron sus ocasiones y él sí anotó para su club, el Pasaquina, que se puso 2-1.Pero esta vez los migueleños no bajaron los brazos. Un tiro libre ejecutado por Odir Flores, reivindicado estas últimas fechas a balón parado, fue rematado con la testa del colombiano James Cabezas Mairongo, al 75'. Fue el 2-2, en un juego parejo.De Oliveira, en el ataque pasaquinense, falló al 79' una buena ocasión para poner nuevamente en ventaja a los locales.Al final, los locales no pudieron sacar más rédito de su dinamismo en ataque, pero no dejaron que el Águila del "Pichi" Escudero alzara vuelo, como estaba planeado. Aunque el 2-2 complica a ambos en zona baja de la tabla general del Apertura 2017, pese a que el Pasaquina llevaba buen rumbo en sus últimos encuentros.