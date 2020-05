René Salinas, el utilero del Águila que es el "hacelotodo" en medio de la cuarentena

El tranajo virtual del Águila arrancó de forma virtual. Es por eso que, sumado a la crisis, el utilero emplumado, René Salinas, no ha perdido tiempo y comenzó a buscar opciones para salir adelante económicamente hasta que el fútbol regrese.

En este momento no es necesario preparar conos, vallas móviles, ubicar porterías, alistar uniformes, chalecos, pelotas, hidratante y otros. Ante eso, Salinas, así como lo conocen los jugadores del plantel emplumado, ha tenido que salir a buscar su supervivencia y la de los suyos en trabajos informales.

Ahora, Salinas, quien acumula ocho años de trabajo en las filas naranja y negro, entró con voluntad o a la fuerza en el rubro de las entregas a domicilio (delivery) En ese ramo ha hecho en varias ocasiones la entrega de las camisas oficiales del equipo emplumado. "El equipo tiene una plataforma y yo me encargo de entregar las que los hinchas de Águila compran en línea", relató el encargado de la indumentaria en el equipo migueleño.

Pero Salinas no solo hace entrega de camisas u otros artículos del equipo naranja y negro. Cuando está autorizado , por la terminación de su DUI, hace las compras de supermercado a los jugadores uruguayos Waldemar Acosta y Joaquín Vergés, quienes formaron parte del equipo migueleño en el Clausura 2020.

"Ando vendiendo huevos. Estoy haciendo delivery. Voy a las farmacias a comprarle las medicinas a los clientes y también voy al supermercado a comprar sus alimentos para llevárselos a la puerta de su casa. Jugadores como Acosta y Vergés me piden que les haga las compras. Pero también jugadores como Benji Villalobos, Ronald Rodríguez, Waldemar Acosta, Joaquín Vergés, Felipe Quejada y Marlon Trejo se preocupan por mí, están pendientes de mí. Mis respetos para ellos. Trabajo también con un señor de un despacho contable. Ando haciendo de todo, porque la situación no está fácil y no sabemos cuándo va a arrancar lo del torneo. Me esta tocando hacer de todo un poco. Ha tocado cambiar y no te podés quedar así", explicó el utilero del equipo emplumado.

Por ahora, el contrato de Salinas ha terminado con Águila. Nunca ha trabajado con el nuevo timonel emplumado, Hugo Coria, pero confía en que la nueva dirigencia, encabezada por Alejandro González, lo tome en cuenta para trabajar con el plantel desde el Apertura 2020.

"Yo siempre estoy en la órbita de Águila, pero por el cambio de la situación (debido al brote de coronavirus) me ha tocado recurrir a otros medios para poder generar ingresos. Voy a esperar lo que diga el nuevo cuerpo técnico con respecto a mi caso . Yo ya trabaje con Mario Meza Mayén y queda esperar quepe cambios vengan. Espero que el profesor Coria cuente conmigo. Yo ya termine contrato con el equipo", dijo Salinas en plática con este medio.