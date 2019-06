René Ramírez se siente en casa

René Ramírez fue presentado ayer, antes de la primera práctica de pretemporada, como preparador físico de Isidro Metapán. Es una de las novedades en el cuerpo técnico que va a encabezar Edwin "Bochinche" Portillo para el Apertura 2019.

Ramírez regresa a las filas caleras luego de que de 2013 a 2017 tuviera una prolongada gestión con el equipo de trabajo que encabezó Jorge "Zarco" Rodríguez.

"Contento y motivado por volver. Es un equipo bueno. Espero que las cosas salgan bien. Hay un grupo al que ya conozco y eso facilita que uno pueda hacer su trabajo. Así que solo ofrezco trabajo", apuntó Ramírez.

Por otra parte, pese a que estuvo en los últimos cinco torneos con Alianza, Ramírez, uno de los más acusiosos en su rama entre los nacionales, prefiere dejar en el olvido su paso por el equipo de la capital, ese con el que ganó dos títulos.

"Honestamente, no quiero hablar de Alianza. Ya dije una vez anterior que estoy agradecido con ellos. Fueron cinco torneos buenos ahí y me quedo con eso. Lo demás es decisión personal. Aquí se me dio la oportunidad de trabajar. No quiero entrar en detalles de mi salida de Alianza", apuntó el instructor nacional.